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Oldu bitti nasıl yazılır? Oldu bitti kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Oldu bitti nasıl yazılır Oldu bitti kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Ülkemizde iki kelimenin bir araya gelmesi ile pek çok farklı kelime üretiliyor. Bu kelimelerden birisi olan oldu bitti deyimi de en sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Genellikle bir işi oldu bittiye getirmek şeklinde kullanılan bu kelimenin yazılışı insanlar tarafından çoğu zaman karıştırılıyor. Oldu bitti nasıl yazılır sizler için derledik.

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 Dilimizde oldu bittiye getirmek sözcüğü, bir işin ya da olayın sorgulamasını engellemek ve birini susturmak anlamına gelir. Bu kelimenin yazılışı konusunda pek çok insan tereddüte düşmektedir. 

 Oldu Bitti Nasıl Yazılır? 

 Ülkemizde sık kullanılan kelimeler arasında yer alan oldu bitti kelimesi bitişik mi yoksa ayrı mı yazılmalı pek çok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu nedenle de oldu bitti sözcüğünün nasıl yazılacağı TDK’da sıkça araştırılıyor. Bu kelimenin ise, TDK’ya göre ayrı yazılması gerekiyor. “Oldubitti” şeklinde bitişik yazılması halinde ise, yazım yanlışı ortaya çıkıyor. 

 Oldu Bitti Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır? 

 Türkçede oldu bitti kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılan pek çok kelime bulunuyor. Bu kelimelerin bazıları bitişik yazılırken bazıları ise ayrı yazılıyor. Bu nedenle de bu kelimenin yazılışı için de insanlar tereddüte düşüyor. TDK sözlüğüne göre “oldu bitti” kelimesi ayrı olarak yazılmalıdır. Bu kelimenin “oldubitti” şeklinde bitişik yazılması ise, yazım yanlışı yapılmasına neden olur. Bu nedenle oldu bitti kelimesinin ayrı yazılması oldukça önemlidir.

 

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