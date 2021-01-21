Ölçü aleti nedir? Ölçü aleti kullanımı ve sembolleri

Birbirinden farklı ölçü aletleri bulunmaktadır. Bu aletler farklı yapıları ölçmek ile beraber kullanıma hazır olup olmadığını anlamak için değerlendirilir. Günümüzde dijital cihazlar olarak da öne çıkan bu aletler, rakamların dijital şekilde görünmesini fırsat tanımaktadır. Şimdi ölçü aletlerini inceleyelim ve ne olduklarına bakarak kullanım ile sembollerini öğrenelim.

Ölçü Aleti Nedir?

Belirli bir şeyi ölçmek için değerlendirilen ve hesaplama yapma imkanı sağlayan cihazlara ölçme aleti denmektedir. Özellikle kısa bir zaman içerisinde ve en doğru biçimde ölçme imkanı sağlamaları nedeniyle yoğun şekilde kullanılır. Birçok çeşidi bulunmaktadır ve her birinin aile özellikleri yer alır. Bunlar içerisinde lazerle çeşitler ya da dijital seçenekler gibi farklı ölçü aletleri bulunmaktadır. Tabii ismi ile beraber birçok farklı ölçü aletinden bahsetmek mümkün.

- Multimetre

- Takometre

- Turmetre

- Voltmetre

- Mikrometre

- Lazer metre

- Menzil bulucu

- Işık ölçer

- Karanlık ölçer

- Direnç ölçer

- Kablo takip

- İnşaat lazerleri

- Kompresör

- Kumpas

- Cetvel

- Metre

- Ağırlık ölçer

- Terazi

- Güneş enerjisi ölçer

Gördüğümüz gibi bunlardan daha birçok farklı örnek vermek mümkün. Her birinin ayrı ayrı görevleri bulunmaktadır ve bu görevler sayesinde gerekli ölçüm yaparak daha etkin bir kullanım potansiyeli sağlarlar.

Ölçü Aleti Kullanımı ve Sembolleri

Daha kolay ve kesin ölçüm yapılabilmesi için günümüzde ölçü aletleri kullanılmaktadır. Bunlar genel olarak kaydedici, toplayıcı, analog ya da dijital ölçü aletleri olarak ön plana çıkmaktadır. Bu kullanım ve görevleri üzerinden ölçü aletleri alana uygun şekilde hesaplamalar yapar.

Örneğin kalp atışı, deprem şiddeti ya da herhangi bir elektrik enerjisinin geçtiği miktar gibi birçok örnek vermek mümkündür. Özellikle elektrik sayaçları için ölçü aletlerinin önemi çok büyüktür. Hangi alan olursa olsun kullanım miktarının belirlenmesi ve sorunsuz şekilde çalışabilmesi için, etkin biçimde hesaplamaların yapılması gerekir. Bu hesaplamaları yapan sistem ise ölçü aletleridir

Aynı zamanda ölçü aletlerinin her birinin kendine özgü sembolleri bulunmaktadır. Bu semboller ölçü aletin amacını anlatmak ve ne için kullanıldığını göstermek için değerlendirilir. Genel olarak bu semboller birçok değişik şekil üzerinden ele alınır ve kullanılır. Bazıları ise rakamlar üzerinden miktarının belirlenmesi için sembol şeklinde değerlendirilmektedir. Bu semboller ölçü aletlerinin üzerinde kullanılır ya da herhangi bir matematiksel hesaplama yapılırken de değerlendirilir.