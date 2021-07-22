Ölçme Nedir Ve Çeşitleri Nelerdir? Ölçme Türleri Ve Araçları Hakkında Bilgi

Ölçüm sistemi çok önemlidir ve günlük iletişimlerimizde farklı uzunluk, alan, hacim, ağırlık miktarlarını tanımlar ve ifade eder.

Ölçüm Nedir?

Ölçü sistemi, temel ölçü birimini tanımlamanın iki önemli temel sütununa ve bu temel birimden diğer ilgili birimlere dönüştürme ölçüsüne dayanmaktadır. Ayrıca, diğer ilgili ölçüm birimleri aynı ölçüm sistemlerinde veya farklı bir ölçüm sisteminde olabilir. "Ölçü" kelimesi, sınırlı bir oran anlamına gelen Yunanca "metron" kelimesinden türemiştir. Bu kelime aynı zamanda "ay" kelimelerinde de köklerini bulur, çünkü muhtemelen astronomik nesneler zamanı ölçmek için ilk yöntemler arasındadır.

Ölçüm sistemleri, ölçüm birimleri ve bunları birbirleriyle ilişkilendiren kurallar topluluğudur. Eskiden ayak uzunluğu, arşın, el açıklığı gibi gayri resmi ölçüm sistemleri için çok doğru olmayan ve kişiden kişiye değişen vücut parçaları kullanılırdı. Bu nedenle, ölçümleri düzenlemeye ihtiyaç vardı. SI birimleri (metrik sistemin modern biçimi), İmparatorluk sistemi ve ABD geleneksel birimleri olarak adlandırılan Uluslararası Birim Sistemi gibi bir ölçüm sistemi dünya çapında standartlaştırıldı.

Ölçü Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?

Kapasite,

Zaman,

Ağırlık,

Uzunluk,

Sıcaklık,

Metrik Ölçüm Sistemi Nedir?

Metrik sistem, uzunluk için metreye, kütle için kilograma ve hacim için litreye dayalı bir ölçüm sistemidir. Fransa'da 1790'larda tanıtıldı ve şu anda dünya çapında birçok ülke tarafından resmi olarak kullanılıyor. Metrik sistem, uluslararası ondalık sisteme dayanmaktadır. Metrik sistemde kullanılan temel birimler, daha yüksek ve daha düşük ölçü birimleri türetmek için kullanılır. Çoğunlukla gerekli birim, tanımlanan birimlerden daha büyük veya çok küçüktür. Ayrıca;

Metrik Sistem, orijinal olarak doğanın gözlemlenebilir özelliklerinden alınan metrik sistemin birimleri (temelde normalde ölçtüğümüz zaman, uzunluk, kütle vb. Birimler cinsinden sayısal değerlere sahip yedi fiziksel sabit tarafından tanımlanır. Gelişmiştir ve fazla mesai evrensel olarak SI Sistemi olarak adlandırılan Uluslararası Birimler Sistemi olarak kabul edilmektedir.

Metre: Uzunluk metre cinsinden ölçülür. Birim, alfabe (m) ile gösterilir.

Kilogram: Kütle, kilogram cinsinden ölçülür. Birim, (kg) ile gösterilir. Bize bir nesnenin ne kadar ağır veya nasıl ışıklandırılacağını söyler.

Saniye: Zaman saniye cinsinden ölçülür. Zaman, meydana gelen olayların devam eden dizisidir. Olayların süresini ölçmek için kullanılır. Ayrıca, etkinliklerin başlangıç ​​zamanını veya bitiş zamanını belirlememize yardımcı olur. Zaman için temel birim saniyedir.

Diğer Metrik Ölçüm Sistemleri

Uzunluk, kütle, hacim için temel tanımlanmış metrik sistemlerin farkında olsak da, fiziksel dünyada temel birimi tanımlamamız gereken çok sayıda başka nicelikler vardır. Kuvvet, güç, alan, manyetik yoğunluk gibi nicelikler, metrik ölçüm sisteminin temel 7 büyüklüğünden türetilen kendi bireysel birimlerine sahiptir. Temel sistem büyüklükleri bazen fizikte var olan diğer yüksek miktarları incelemek ve ölçmekle ilgili zorlukların üstesinden gelmek için yeterli değildir.

Alan: Alan, iki boyutlu bir şekil veya şeklin kapladığı alandır.

Hacim: Hacim, herhangi bir üç boyutlu nesne veya katı şekil tarafından çevrelenen veya işgal edilen alandır.

Zaman: Zaman, meydana gelen olayların devam eden dizisidir. Olayların süresini ölçmek için kullanılır. Ayrıca, etkinliklerin başlangıç ​​zamanını veya bitiş zamanını belirlememize yardımcı olur.

Hız: Hız, nesnenin konumunun zamana göre değişmesidir. Nesnenin kat ettiği mesafenin, o mesafeyi kat etmek için geçen süreye oranıdır.

İvme: İvme, zamana göre hızın değişim oranıdır. Bir vektör miktarıdır.

Kuvvet: Kuvvet, itme veya çekmedir. İki nesne birbiriyle etkileşime girdiğinde, nesne, üzerine etki eden kuvvete bağlı olarak konumunu değiştirir.