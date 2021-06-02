Ölçek Nedir, Tanımı Nedir? Tdk'ya Göre Ölçek Kelimesinin Sözlük Anlamı

Ölçek ölçülmeye müsait her şeyi ölçmeye yarayan alet olarak da kullanılmaktadır. Genel anlamda ölçek görevi ölçmek olan bir faaliyetin adıdır.

Ölçek Nedir? Tanımı Nedir?

Ölçek kelime anlamı en sade biçimde ölçmeye yarayan alet veya yöntem olarak adlandırılmaktadır. Ölçek tanımı ise belirli nesneleri veya belirli araştırma verilerini elde etmek için kullanılan sistematik ilerleyen ve sonuçlara ulaşma yöntemlerinin tümüdür. Ölçek kelimesinin birden çok tanımı olmasının yanında amacı nesnelerin değerlendirilmesi olarak bilinmektedir. Her alanda ölçme yapmak için değişik ölçeklere yer verilmektedir. Her faaliyette ölçek çeşidi değişiklik göstermektedir.

Türk Dil Kurumuna Göre Ölçek Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil kurumuna göre ölçek kelimesinin sözlük anlamı birim olarak kabul edilmiş herhangi bir şeyin alabildiği ölçü şeklinde kabul edilmektedir. Diğer bir sözlük anlamı ise tahıl ölçekte kullanılan kap ve kile olmaktadır.

Ölçek kelimesi bilimsel verileri elde etmek amacıyla uygulanan yöntemler olarak da kullanılmaktadır. Özellikle araştırma ve geliştirme sonuçlarının elde edilmesini kolaylaştırmak yararlı olmaktadır. Ölçek kelimesi kullanıldığı her alanda ölçme ve değerlendirme yapmak için nesneleri veya olguları kıyaslama ile sonuca ulaştırmaktadır.