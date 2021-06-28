Olay Örgüsü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Olay Örgüsü Çeşitleri Ve Örnekleri

Bir hikaye yazarken, olay örgüsü ve yapı yerçekimi gibidir. Olay örgüsü ve yapının temellerini sağlam bir şekilde kavramak ve bu ilkelerle uyumlu çalışmayı öğrenmek hikayelerinizi bir sonraki seviyeye taşıyacaktır.

Olay Örgüsü Nedir ve Nasıl Yapılır?

Konu, hikayenizi oluşturan olaylar dizisidir, bunların meydana gelme sıraları ve birbirleriyle nasıl ilişki kurdukları da dahildir. Yapı ise hikayenin genel tasarımı veya düzenidir. Konu hikayenize ve bu hikayeyi oluşturan belirli olaylara özgü olsa da, yapı daha soyuttur ve hikayenin mekanikleriyle ilgilenir. Her hikaye bir olay örgüsünü ele alır ve her yazının bir yapısı vardır. Olay örgüsünün hikayenize özgü olduğu durumlarda, daha iyi hikayeler geliştirmek ve zanaatınızı geliştirmek için ortak yapıları anlayabilirsiniz.

Üç Hareket Yapısı

Bu fikir eski Yunan dramatik yapı teorisine dayanır. Aristoteles, her öykünün bir başlangıcı, bir ortası ve bir sonu olduğunu söylemiştir. Eski Yunancada protasis, epitasis, felaket ve antik Yunan oyunları genellikle bu formülü, üç perdeyle kesin olarak oynanır. Bugün hala senaryo yazımı ve romanlarda yaygın olarak kullanılan üç perdelik yapı, alabileceğiniz kadar basittir. Şimdiye kadar yazılmış her hikayenin bir başlangıcı, bir ortası ve bir sonu vardır.

Bir Rahatsızlık ve İki Kapı

Rahatsızlık, hikayenizin başlarında meydana gelen ve statükoyu alt üst eden şeydir. Gecenin ortasında garip bir telefon görüşmesi, yakın bir akrabanızın ölüm haberi veya kahramanın sıradan yaşam tarzına bir tehdit veya meydan okuma olan herhangi bir şey olabilir. Ancak bir rahatsızlık yeterli değildir. Bir şey kahramanı hikayenin başından ortasına ve ortasından sonuna kadar itmelidir. Her hikayenin bir kargaşası ve geri dönüşü olmayan iki kapısı vardır. Hikaye konusu ve hikaye yapısı anlayışı, yaratıcı yazarın zanaat anlayışı için çok önemlidir. Onlarda ustalaşabilirseniz, onları işinizin temeli olarak kullanabilirsiniz.

Olay Örgüsü Çeşitleri Nelerdir?

Olay örgüsü bir hikaye değil, aslında hikayede çatışma yaratan bir dizi olaydır. Bir olay örgüsüne bazen bir hikayenin 'omurgası' denir. Grafikler, karakterler tarafından yapılan seçimlerin sonucudur: karakterler harekete geçer (veya yapmaz) ve bunun sonucunda olaylar meydana gelir.

Hikaye ister bir arayış, komedi, yolculuk veya trajedi hakkında olsun, güçlü bir olay örgüsü oluşturmaya yardımcı olan beş unsur vardır. Bunlar;

Sergi

Sergisi, hikayenin başlangıcıdır ve yaklaşan olayların ortaya çıkması için yolu hazırlar. Ana karakterlerin tanıtıldığı, ortamın kurulduğu ve hikayenin büyük çatışmalarının ortaya çıktığı olay örgüsünün bu bölümünde yer alır. Bu aynı zamanda, ana karakterlerin neden belirli bir şekilde düşündüklerinin ve davrandıklarının nedenlerini anlamaları için izleyicilere karakterin arka planının sunulduğu kısımdır.

Yükselen Eylem

Asıl sorunun veya çatışmanın ortaya çıktığı noktadır. Yükselen eylem noktasında, kahraman, iç (kahramana karşı benlik) veya dış (kahramana karşı düşmanlık, kahramana karşı doğa / toplum) olabilecek çatışmalarla yüzleşmek için mücadele edecek ve ana karakterlerin eğri topuyla nasıl başa çıktığını anlatacak. Bu onların yoluna gelir.

Doruk ya da Zirve

Genellikle kahramanın en zor mücadelesi veya en kasvetli anı etrafında merkezlenen, hikayenin dönüm noktasıdır. Zirve, hikayenin en heyecan verici kısmı ve karakterlerin hayatlarında bir dönüm noktası başlatıyor. Zirve, kahramanın yeni bilgileri aldığı, bilgiyi kabul ettiği; bunu fark ettiği ve onunla mutabık kaldığı ya da olmadığı ve sonra bu bilgiye göre hareket ettiği yerdir.

Düşen Eylem

Olayların dönüm noktasından sonra ana karakterlerin uğraşması gereken, doruk noktasından hemen sonra ortaya çıkan ve iyi ya da kötü sonuçlarının ayrıntılarını ortaya koyan noktadır. Çözüme zemin hazırlar.

Çözünürlük

Çözüm, olayın sonucunun ve kahramanın ve düşmanların kaderinin ortaya çıktığı kısımdır. Bu bölüm, ana karakterin çatışmaları çözdüğü ve hikayenin gevşek uçlarının, arsa çizgisinde daha fazla gelişmeyi sağlamak için uçurum askı sahnelerinin olduğu bir devam filmi olmadığı sürece bağlanıldığı yerdir.