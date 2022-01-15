Olagelmiş nasıl yazılır? Olagelmiş kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Ülkemizde bazı kelimelerin bitişik bazı kelimelerin ise ayrı olarak yazılması gerekir. İki farklı kelimenin bir araya geldiği kelimeler, özelliğine göre ayrı ya da bitişik yazılır.

Olagelmiş Nasıl Yazılır?

Dilimizde bazı kelimelerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığını öğrenmek için TDK’nın güncel yazım kılavuzundan faydalanabilirsiniz. TDK’nın yazım kılavuzundan yazılışını merak ettiğiniz kelimeleri sorgulayabilirsiniz. TDK’ya göre olagelmiş kelimesi bitişik olarak yazılır. Bu kelimenin “ola gelmiş” şeklinde ayrı yazılması ise, bir yazım yanlışına yol açabilir. Bu nedenle kelimenin doğru yazılışına dikkat etmek gerekir.

Olagelmiş Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Olagelmiş kelimesi, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Türk Dil Kurumu verilerine göre olagelmiş kelimesi bitişik bir şekilde yazılır. Bu kelimenin ola gelmiş şeklinde ayrı yazılması ise bir yazım yanlışı olarak kabul edilir. Pek çok kişi bu kelimenin ayrı yazıldığını zannederek yazım yanlışı yapıyor. Bu nedenle kelimenin bitişik yazılması oldukça önemlidir. TDK yazım kılavuzundan merak ettiğiniz kelimeyi sorgulayarak kullandığınız kelimelerin nasıl yazılması gerektiğini de kolaylıkla öğrenebilirsiniz.