Olağanüstü nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Olağanüstü kelimesinin doğru yazımı

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Bazı kelimeler Türkçede bitişik yazılmalı bazıları ise ayrı şekilde ele alınmalıdır. Bu durum kelimenin taşımış olduğu anlam ile beraber dilbilgisi kuralına göre değişkenlik gösterir.



Olağanüstü Nasıl Yazılır?



Bu kelime için doğru yazılmış olan hali, ‘Olağanüstü’ şekilde bitişik görüntüsüdür. Yani yazım hatası yapmam için bitişik olarak ele alınması gerekir.



TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



Türk Dil Kurumu kapsamında bakıldığı vakit bu kelimenin bitişik olarak yazılması gerektiğini öne çıkarmak mümkün.



Olağanüstü (Doğru)



Olağan üstü (Yanlış)



Olağanüstü Kelimesinin Doğru Yazımı



Bu Kelimenin doğru şekilde yazımı bitişik olarak ele alınmış halidir. Zira olağan ve üstü kelimeleri kendi başına farklı anlamlar taşır. Ancak bu iki kelime bir araya geldiği vakit bambaşka bir anlam ele alma imkanı verir.