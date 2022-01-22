Olağanüstü nasıl yazılır? Olağanüstü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Olmak ve üst kelimelerinden türetilmiş diğer sözcüklerin ve tamlamaların yazılışı şu şekildedir: 1- Olgun 2- Olanak 3- Olumlu 4- Olumsuz 5- Olay Yeri 6- Akşamüstü 7- Yerüstü 8- Kalburüstü 9- Öğleüstü 10- Yüzüstü

Olağanüstü Nasıl Yazılır?

İnanılmaz, hayret uyandırıcı ve sıra dışı anlamlarına gelen olağanüstü kelimesi, cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Örnekler:

1- Olağanüstü bir film

2- Olağanüstü bir hadise

Bu kelimenin bitişik mi ayrı mı yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre olağanüstü kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

OLAĞANÜSTÜ

Olağanüstü Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türkçede net olarak yer bildirmeyen ''üstü'' kelimeleri diğer kelimeyle bitişik yazılır. Bu nedenle Olağanüstü kelimesinin doğru yazımı şu şekilde olmalıdır:

Olağanüstü - Doğru Kullanım

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Olağan üstü - Yanlış Kullanım

Olağanüstü Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- İki eski dostun barışması için olağanüstü bir çaba sarf etmiş olsak da maalesef başarılı olamadık. (Doğru)

2- Sihirbazlar dün gece olağan üstü bir gösteri düzenledi. (Yanlış)