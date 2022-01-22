Olağanüstü nasıl yazılır? Olağanüstü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Olmak ve üst kelimelerinden türetilmiş diğer sözcüklerin ve tamlamaların yazılışı şu şekildedir: 1- Olgun 2- Olanak 3- Olumlu 4- Olumsuz 5- Olay Yeri 6- Akşamüstü 7- Yerüstü 8- Kalburüstü 9- Öğleüstü 10- Yüzüstü
Olağanüstü Nasıl Yazılır?
İnanılmaz, hayret uyandırıcı ve sıra dışı anlamlarına gelen olağanüstü kelimesi, cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Örnekler:
1- Olağanüstü bir film
2- Olağanüstü bir hadise
Bu kelimenin bitişik mi ayrı mı yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre olağanüstü kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:
OLAĞANÜSTÜ
Olağanüstü Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı
Türkçede net olarak yer bildirmeyen ''üstü'' kelimeleri diğer kelimeyle bitişik yazılır. Bu nedenle Olağanüstü kelimesinin doğru yazımı şu şekilde olmalıdır:
Olağanüstü - Doğru Kullanım
Olağan üstü - Yanlış Kullanım
Olağanüstü Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- İki eski dostun barışması için olağanüstü bir çaba sarf etmiş olsak da maalesef başarılı olamadık. (Doğru)
2- Sihirbazlar dün gece olağan üstü bir gösteri düzenledi. (Yanlış)