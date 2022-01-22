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Olağanüstü nasıl yazılır? Olağanüstü kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Olağanüstü nasıl yazılır Olağanüstü kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Olmak fiilinden türetilmiş olan olağan kelimesi, herkesin görmeye alışık olduğu, standart, rutin ve basmakalıp anlamına gelir. Bu kelimede yer alan üstü ise ''aşkın'' manasında kullanılmıştır. Çok nadir yaşanan, görenleri şaşırtan olaylar için olağanüstü kelimesi kullanılır. Olağanüstü sözcüğü muazzam, harikulade ve fevkalade kelimeleriyle eş anlamlıdır. Olağanüstü nasıl yazılır? Olağanüstü kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Olmak ve üst kelimelerinden türetilmiş diğer sözcüklerin ve tamlamaların yazılışı şu şekildedir: 1- Olgun 2- Olanak 3- Olumlu 4- Olumsuz 5- Olay Yeri  6- Akşamüstü 7- Yerüstü 8- Kalburüstü 9- Öğleüstü 10- Yüzüstü 

 Olağanüstü Nasıl Yazılır? 

 İnanılmaz, hayret uyandırıcı ve sıra dışı anlamlarına gelen olağanüstü kelimesi, cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Örnekler:

 1- Olağanüstü bir film

 2- Olağanüstü bir hadise 

 Bu kelimenin bitişik mi ayrı mı yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. TDK'ya göre olağanüstü kelimesinin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir: 

 OLAĞANÜSTÜ 

 Olağanüstü Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı 

 Türkçede net olarak yer bildirmeyen ''üstü'' kelimeleri diğer kelimeyle bitişik yazılır. Bu nedenle Olağanüstü kelimesinin doğru yazımı şu şekilde olmalıdır: 

 Olağanüstü - Doğru Kullanım

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 Olağan üstü - Yanlış Kullanım 

 Olağanüstü Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- İki eski dostun barışması için olağanüstü bir çaba sarf etmiş olsak da maalesef başarılı olamadık. (Doğru) 

 2- Sihirbazlar dün gece olağan üstü bir gösteri düzenledi. (Yanlış)

 

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