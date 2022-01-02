Olağan Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Olağan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Olmak fiilinden türetilen ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan diğer kelimeler ve deyimler şu şekilde sıralanabilir: 1- Oldubittiye Getirmek 2- Oldu Olacak

3- Olağanüstü 4- Ola Ki 5- Oldu Bil 6- Olsa Olsa 7- Olumsuz

Olağan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sıklıkla kullandığımız olağan kelimesi, gerçekleşmesinde hiçbir şaşırtıcı yön bulunmayan, bilindik ve alışıldık anlamına gelir. Bu kelimenin olumsuzu ''olağandışı'' şeklinde yazılır. Şaşırtıcı, ilgi çekici ve tuhaf olan şeyler olağandışı olarak nitelendirilir.

Olağan kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Rutin 2- Basmakalıp 3- Standart 4- Alelade 5- Sıradan

6- Tabii 7- Bermutat 8- Klişe

Olağan Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK’ya göre Olağan kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

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İlk Anlamı: Her zamanki gibi, bilinen

İkinci Anlamı: Doğal, beklendiği gibi olan

Olağan Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Dün, her şey olağan bir şekilde gerçekleşti.''