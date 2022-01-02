Olağan Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Olağan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?#Ghislaine Maxwell
Şimdi de gözlerde virüs salgını Belirtilere dikkat... Korkutan uyarı geldiŞimdi de gözlerde virüs salgını! Belirtilere dikkat... Korkutan uyarı geldi#Pandemi
Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro F.Bahçede ama...Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro F.Bahçe'de ama...'#Daum
Bakan Dönmez duyurmuştu: Kademeli tarife başladıBakan Dönmez duyurmuştu: Kademeli tarife başladı#Elektrik
Flurona alarmı... İlk vaka açıklandıFlurona alarmı... İlk vaka açıklandı#Flurona
Sosyal medyada yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin, bu linke tıklaSosyal medyada yeni tuzak: Başkasının kocasıyla flört ettin, bu linke tıkla#İstanbul
Aşı olanlara Omicron uyarısı... Bu 3 belirtiye dikkatAşı olanlara Omicron uyarısı... Bu 3 belirtiye dikkat#Omicron
Gören şaşkına döndü: Gökten balık yağdıGören şaşkına döndü: Gökten balık yağdı!#ABD
Spiral taktırmak çok üşüyenlerin derdine çare mi oluyor Dünya varmış ve sıcakmışSpiral taktırmak çok üşüyenlerin derdine çare mi oluyor? 'Dünya varmış ve sıcakmış'#Spiral
İran sınırında korkunç dram... Çocukları kurtulsun diye kendini böyle feda ettiİran sınırında korkunç dram... Çocukları kurtulsun diye kendini böyle feda etti #Afgan Kadın
İnsan safarisinin yapıldığı o tepede...İnsan safarisinin yapıldığı o tepede...#İnsan Safarisi
Türkiye minik Asiye’yi konuşmuştu Son durumunu açıkladı: Yüz sinirlerinde…Türkiye minik Asiye’yi konuşmuştu! Son durumunu açıkladı: Yüz sinirlerinde…#Asiye Ateş
Böyle iş kaçırılır mı Serenay SarıkayaBöyle iş kaçırılır mı Serenay Sarıkaya#Serenay Sarıkaya
Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılarCem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar#Cem Yılmaz
Burcu Esmersoy: Senden çocuğum olsun istiyorumBurcu Esmersoy: Senden çocuğum olsun istiyorum#Burcu Esmersoy:
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Olağan Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Olağan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Olağan Ne Demek, Ne Anlama Gelir Olağan Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Eski Türkçe bir sözcük olan olağan kelimesi, ''olmak'' fiilinden türetilmiştir. Her zaman olduğu için kimseyi şaşırtmayan, sıradan şeylere olağan denir. Yılın belli başlı zamanlarında, periyodik aralıklarla gerçekleşen toplantılar ve görüşmeler için de aynı kelime kullanılır. Örneğin: ''Olağan kurultay toplantısı.'' Olağan ne demek, ne anlama gelir? Olağan kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir örnek kelimeler ve cümlelerle birlikte detaylı olarak derledik.

Haberin Devamı

 Olmak fiilinden türetilen ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan diğer kelimeler ve deyimler şu şekilde sıralanabilir: 1- Oldubittiye Getirmek 2- Oldu Olacak

 3- Olağanüstü 4- Ola Ki 5- Oldu Bil 6- Olsa Olsa 7- Olumsuz 

 Olağan Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Günlük konuşmalarda ve yazışmalarda sıklıkla kullandığımız olağan kelimesi, gerçekleşmesinde hiçbir şaşırtıcı yön bulunmayan, bilindik ve alışıldık anlamına gelir. Bu kelimenin olumsuzu ''olağandışı'' şeklinde yazılır. Şaşırtıcı, ilgi çekici ve tuhaf olan şeyler olağandışı olarak nitelendirilir. 

 Olağan kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Rutin 2- Basmakalıp 3- Standart 4- Alelade 5- Sıradan

 6- Tabii 7- Bermutat 8- Klişe 

 Olağan Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 TDK’ya göre Olağan kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. 

Haberin Devamı

 İlk Anlamı: Her zamanki gibi, bilinen

 İkinci Anlamı: Doğal, beklendiği gibi olan 

 Olağan Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Dün, her şey olağan bir şekilde gerçekleşti.''

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell

BAKMADAN GEÇME!

Christoph Daumdan özel açıklamalar Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... En iyi kadro Fenerbahçede ama...

Christoph Daum'dan özel açıklamalar! Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sözleri... 'En iyi kadro Fenerbahçe'de ama...'

#Daum
Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

Sağlıkçının da avukatın da gözü TBMM’de

#Sağlıkçı
53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrewa ne olacak

53 odalı malikâneden tek kişilik hücreye... Ghislaine Maxwell suçlu bulundu, Prens Andrew'a ne olacak?

#Ghislaine Maxwell