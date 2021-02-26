Olacakla Öleceğe Çare Bulunmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu sözle aynı anlama gelen ve Olacakla Öleceğe Çare Bulunmaz kadar yaygın kullanılan diğer atasözlerimizden bazıları şunlardır: ''Her Şey Olacağına Varır'', ''Alında Yazılmış Olan Başa Gelir''

Olacakla Öleceğe Çare Bulunmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

1- İnsan ne kadar önlem alırsa alsın bazı şeylerin gerçekleşmesine engel olamaz. Kültürümüzde ''alın yazısı'' olarak da bilinen kaderi kabullenmek ve sabırlı olmak gerekir.

2- İrademiz dışında gerçekleşen hadiseleri sorgulamak yerine kabullenmekte fayda vardır. Bunun dışında insan hayatında birçok şey bizzat insanın elinde olduğu için çabalamaktan asla vazgeçmemelidir.

Olacakla Öleceğe Çare Bulunmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

1- Teyzem beni olacakla öleceğe çare bulunmaz diyerek teselli etti.

2- Olacakla öleceğe çare bulunmaz ama diğer şeyler bizim elimizdedir.