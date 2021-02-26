Öküz Öldü Ortaklık Bozuldu atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

En ilgi çekici atasözleri içerisinde öküz öldü ortaklık bozuldu cümlesi gelmektedir. İnsanlar arasında meydana gelen karşılıklı dayanışma ve çıkar kapsamını etkin bir şekilde anlatan güzel atasözlerinden biridir.

Öküz Öldü Ortaklık Bozuldu Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birçok insan arasındaki ortak çıkar sona erdiğinde aradaki güven de biter. Artık o kişiler kendi yollarını çizer ve ortak şekilde hareket etmezler. Böyle durumlara karşı da öküz öldü ortaklık bozuldu atasözü kullanılır.

Öküz Öldü Ortaklık Bozuldu Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Günlük hayatta en yaygın olarak dile getirilen ve kullanılan atasözleri içerisinde öküz öldü ortaklık bozuldu atasözü gelmektedir.

‘’Elimizdeki para bitince beni bıraktı; yani öküz öldü ortaklık bozuldu.’’

Bu şekilde birçok değişik amaç altında bu güzel atasözünün kullanabilirsiniz.