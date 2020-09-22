Okuyan Balık Sesli Kütüphanesi açıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Merkez Binası Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen 'Okuyan Balık' Sesli Elektronik Kütüphanesi tanıtım programında çocukların okuma alışkanlığı edinmesinin önemine dikkat çekti. Çocukların okudukça güzelleşeceğini ifade eden Selçuk şöyle konuştu: "Hizmetlerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Okuyan Balık, ilkokuldaki çocuklarımızın özellikle küçük yaşlardaki çocuklarımızın okuma zevklerini geliştirme yolunda onlara anlamlı içerikler sunabilmek için güzel bir fırsat. Biz çocuklarımızın hikayelerle birbirlerini tanımaları, empati duygularını paylaşma hususlarında çaba göstermelerini önemsiyoruz. Biz bu çalışmaları hazırlarken bilim insanlarının çabalarını gündeme getirdik. Disiplinler arası bir yaklaşım oluştu. Çocuklarımız sadece hikâye kitaplarını okumakla kalmıyorlar, müfredat içerikleriyle de bağlantı kuruyorlar. Neden hikâye üzerinden gidiyoruz? Çünkü hayatın kendisi hikâye. Çocuklarımızın hikâye kitapları üzerinden duygu dünyalarını genişletmeyi önemsiyoruz. Akademik çalışmalarının yanında duygusal, sosyal becerileri geliştirmek bizim için çok önemli. Hikâyeleri zenginleştirerek çocukların bir kurgu üzerinden zenginleşmelerine de katkı sağlıyoruz.

GÖRSELLİK EDEBİ ZEVKLERİNİ ZENGİNLEŞTİRİR

Çocuğu ve çevresini zenginleştirecek değerleri, içerikleri oluşturuyoruz. Dil becerilerinin gelişimi ve çocukların hayal gücünü destekleyen bir yaklaşım sergileniyor. Bu görsellikle de çok ilgili. Görsel malzemeler çocukların edebi zevkini, göz zevkini geliştiriyor. Bu amaçla hikâyeleri görsel olarak zenginleştirdik. Çocukların zevkini dikkate alan yaklaşım sergileniyor. Daha çok eşitlik değil adalet diye yaptığımız bir vurgu vardı. Bunu da sergilemek için çocukların okulda karşılaştıkları zorluklar, bazı engelli çocuklarımızın dikkate alınması gündeme geliyor. Öykü vasıtasıyla tüm çocuklarımızın kaynaşmasına da aracılık etmiş oluyoruz.

ÖĞRENCİLERİN YAZDIĞI HİKÂYELERİ DE KOYABİLİRİZ

Bu çalışma hazırlanırken kültürümüzün üzerinden de gitmeye çalıştık. Anadolu'ndan da yola çıktık. Çocuklar isterlerse okuyabilirler isterlerse de dinleyebilirler. İkisini birlikte de yapabilirler. Bu kütüphane zenginleşecek. Çocuklarımıza somut kitapların yanı sıra dijital kitaplar da vermeyi istiyoruz. Çocuklarımızın kalbine hitap etmek istiyoruz. Okuyan Balık’ı tüm ailelere tavsiye ediyoruz. Öğretmenlerimiz bu hikâyelerden kendi derslerini işlerken de yararlanacaklar. Çocukların yazdıkları hikâyeleri de buraya koyabiliriz. Önemli olan çocukların okuma zevkini geliştirmek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın Okuyan Balık vasıtasıyla okuma davranışlarını yüksek seviyeye çıkaracaklarını umut ediyoruz. Büyükler gibi küçükler de okudukça güzelleşecekler."