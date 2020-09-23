Okuyan Balık kütüphanesi açıldı: İster oku, ister dinle

Okuyan Balık kütüphanesi, Bakanlık Merkez Binası Başöğretmen Salonu’ndaki programla tanıtıldı. Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hikaye kitaplarıyla çocukların duygu dünyasını genişletmeyi amaçladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Çocuklarımız sadece hikâye kitaplarını okumakla kalmıyorlar, müfredat içerikleriyle de bağlantı kuruyorlar. Neden hikâye üzerinden gidiyoruz? Çünkü hayatın kendisi hikâye. Akademik çalışmalarının yanında duygusal, sosyal becerileri geliştirmek bizim için çok önemli. Hikâyeleri zenginleştirerek çocukların bir kurgu üzerinden zenginleşmelerine de katkı sağlıyoruz.

ÖĞRENCİLERİN HİKÂYELERİNİ DE KOYABİLİRİZ

Bu çalışma hazırlanırken kültürümüzün üzerinden gitmeye çalıştık. Anadolu’dan yola çıktık. Çocuklar isterlerse okuyabilirler isterlerse de dinleyebilirler. İkisini birlikte de yapabilirler. Bu kütüphane zenginleşecek. Çocuklarımıza somut kitapların yanı sıra dijital kitaplar da vermeyi istiyoruz. Çocuklarımızın kalbine hitap etmek istiyoruz. Okuyan Balık’ı tüm ailelere tavsiye ediyoruz. Öğretmenlerimiz bu hikâyelerden kendi derslerini işlerken de yararlanacaklar. Çocukların yazdıkları hikâyeleri de buraya koyabiliriz. Önemli olan çocukların okuma zevkini geliştirmek. Büyükler gibi küçükler de okudukça güzelleşecekler.”