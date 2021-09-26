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Okur yazar nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Okur yazar kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır#Tdk#Okur Yazar Nasıl Yazılır?
Okur yazar nasıl yazılır TDKya göre bitişik mi ayrı mı yazılır Okur yazar kelimesinin doğru yazımı

En sık yazım hatası yapılan kelimeler içerisinde okuryazar sözcük grubu yer almaktadır. Ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiğine dair internet üzerinden de çok fazla araştırma yapılır. Peki, okur yazar nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır tüm detayları ile derledik.

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Bazı kelimeler Türkçede ayrı yazılırken bazılarının ise bitişik olarak ele alınması gerekmektedir. Bu durum bazen karıştırılmakta ve yazım hatası ortaya çıkmaktadır.

Okur Yazar Nasıl Yazılır?

Bu sözcüğün doğru şekilde yazılış hali, ‘Okuryazar’ şeklinde birleşik olarak ele alınmış halidir. Genelde ayrı yazılması gerektiği zannedilir ancak bitişik şekilde yazılmalıdır.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu üzerinden bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmadığı incelendiğinde, bu kelimenin bitişik yazılması gerektiği öne çıkıyor.

Okuryazar (Doğru)

Okur yazar (Yanlış)

Okur Yazar Kelimesinin Doğru Yazımı

Bu kelimelerin doğru yazımı bitişik olarak ele alınmış halidir. Yani, ‘Okuryazar’ biçiminde olmalıdır. Çünkü iki farklı kelime bir araya gelerek standart bir anlam ortaya çıkarır ve buna göre kullanılır.

 

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