Okur yazar nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Okur yazar kelimesinin doğru yazımı

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Bazı kelimeler Türkçede ayrı yazılırken bazılarının ise bitişik olarak ele alınması gerekmektedir. Bu durum bazen karıştırılmakta ve yazım hatası ortaya çıkmaktadır.



Okur Yazar Nasıl Yazılır?



Bu sözcüğün doğru şekilde yazılış hali, ‘Okuryazar’ şeklinde birleşik olarak ele alınmış halidir. Genelde ayrı yazılması gerektiği zannedilir ancak bitişik şekilde yazılmalıdır.



TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?



Türk Dil Kurumu üzerinden bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmadığı incelendiğinde, bu kelimenin bitişik yazılması gerektiği öne çıkıyor.



Okuryazar (Doğru)



Okur yazar (Yanlış)



Okur Yazar Kelimesinin Doğru Yazımı



Bu kelimelerin doğru yazımı bitişik olarak ele alınmış halidir. Yani, ‘Okuryazar’ biçiminde olmalıdır. Çünkü iki farklı kelime bir araya gelerek standart bir anlam ortaya çıkarır ve buna göre kullanılır.