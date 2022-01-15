Okur yazar nasıl yazılır? Okur yazar kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Haberin Devamı

Okur yazar kelimesi iki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile farklı bir anlam kazanır.

Okur Yazar Kelimesinin Anlamı Nedir?

Okuryazar kelimesi iki kelimeden oluşan bir kelimedir. Okur ve yazar kelimeleri ayrı ayrı anlamlara sahiptir. Fakat bir araya geldiklerinde okuryazar kelimesinin anlamı okuması yazması olan, okumuş eğitimli kimse anlamındadır.

Okur Yazar Kelimesi Nasıl Yazılır?

Okur yazar kelimesi ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır sık sık karıştırılan kelimelerden biridir. Okuryazar kelimesi okur ve yazar kelimelerinin bir araya gelerek farklı bir anlam ortaya çıkarması ile olur. Türkçe dil bilgisinde iki ayrı kelime bir araya geldiğinde farklı bir anlam ortaya çıkarıyorsa bitişik yazılır.

Okur Yazar Kelimesinin TDK’ya Göre Yazımı Nasıldır?

Haberin Devamı

TDK’ya göre okur yazar kelimesinin doğru yazımı okuryazar şeklindedir. TDK’da Türkçe kelimelerin anlamları ve doğru yazılışları mevcuttur. Okuryazar kelimesi bitişik yazılan bir kelimedir bunun sebebi ise birleştiğinde farklı bir anlam ortaya çıkmasıdır. Bu kural için istisnalar vardır fakat okuryazar bu istisnalardan değildir. Bu nedenle de TDK’ya göre okuryazar şeklinde yazılmaktadır.