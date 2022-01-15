Okur yazar nasıl yazılır? Okur yazar kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kovid-19da son 24 saat... Bakan Kocadan TURKOVACı bekleyenlere çağrıKovid-19'da son 24 saat... Bakan Koca'dan TURKOVAC'ı bekleyenlere çağrı#Koronavirüs
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusuDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusu#Ali Mahir Başarır
Beşiktaş-Gaziantep FK maçında çok konuşulan karar Batshuayinin pozisyonu sonrası hakeme tepki, kırmızı kart...Beşiktaş-Gaziantep FK maçında çok konuşulan karar! Batshuayi'nin pozisyonu sonrası hakeme tepki, kırmızı kart...#Beşiktaş
Bakan Kocadan İstanbul açıklaması: Hastaneye yatanlarda artış gözleniyorBakan Koca'dan İstanbul açıklaması: "Hastaneye yatanlarda artış gözleniyor"#Istanbul
Beşiktaş, Gaziantep FKyı tek golle yendiBeşiktaş, Gaziantep FK'yı tek golle yendi#Süper Lig
MasterChef Türkiye 2021de şampiyon belli olduMasterChef Türkiye 2021'de şampiyon belli oldu#Masterchef Türkiye
Almanya kahraman Türk gençleri konuşuyor... Son anda kurtardılarAlmanya kahraman Türk gençleri konuşuyor... Son anda kurtardılar#Almanya
Bu uygulamalara dikkat Sağlık Bakanlığından izolasyon ve karantina rehberiBu uygulamalara dikkat! Sağlık Bakanlığı'ndan izolasyon ve karantina rehberi#PCR Testi
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bugüne kadar dışardan alıyorduk artık yerli ve millisine sahibizCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Bugüne kadar dışardan alıyorduk artık yerli ve millisine sahibiz#Cumhurbaşkanı
Yürek yakan sözler Yüzünü bile görmedim, şimdi ölüsünü alıyorumYürek yakan sözler! 'Yüzünü bile görmedim, şimdi ölüsünü alıyorum'#Ayşenur Kazık
Beşiktaş-Gaziantep FK maçı Ahmet Çalık anısına durduBeşiktaş-Gaziantep FK maçı Ahmet Çalık anısına durdu#Ahmet Çalık
Bakan Kurumdan sert sözler: HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuzBakan Kurum'dan sert sözler: HDP’nin sözcüsü, Kandil’in sözlüsü mü oldunuz?#Murat Kurum
Kokudan mahalleye yaklaşılmıyordu... Evden 3 kamyon çöp çıktıKokudan mahalleye yaklaşılmıyordu... Evden 3 kamyon çöp çıktı#Bursa
Fatih Terimin vedasındaki şifreler Federasyonun başına geçebilirFatih Terim'in vedasındaki şifreler! "Federasyonun başına geçebilir"#Fatih Terim
Samimiyetle anlattı: Aldattım… YakalandımSamimiyetle anlattı: Aldattım… Yakalandım#Onur Tuna
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Okur yazar nasıl yazılır? Okur yazar kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Okur yazar nasıl yazılır Okur yazar kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Türkçe de çeşitli dil bilgisi kuralları ve çeşitli kelimeler bulunmaktadır. Türkçe de yazım kuralları kelimeler için oldukça önemlidir. Çünkü bir kelimenin yanlış yazımı başka bir anlama gelebilir. Okur yazar kelimesi bunlardan biridir. Okur Yazar nasıl yazılır? Okur Yazar kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı? Sizler için okur yazar kelimesi hakkında merak edilenleri detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Okur yazar kelimesi iki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile farklı bir anlam kazanır. 

 Okur Yazar Kelimesinin Anlamı Nedir? 

 Okuryazar kelimesi iki kelimeden oluşan bir kelimedir. Okur ve yazar kelimeleri ayrı ayrı anlamlara sahiptir. Fakat bir araya geldiklerinde okuryazar kelimesinin anlamı okuması yazması olan, okumuş eğitimli kimse anlamındadır. 

 Okur Yazar Kelimesi Nasıl Yazılır? 

 Okur yazar kelimesi ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır sık sık karıştırılan kelimelerden biridir. Okuryazar kelimesi okur ve yazar kelimelerinin bir araya gelerek farklı bir anlam ortaya çıkarması ile olur. Türkçe dil bilgisinde iki ayrı kelime bir araya geldiğinde farklı bir anlam ortaya çıkarıyorsa bitişik yazılır. 

 Okur Yazar Kelimesinin TDK’ya Göre Yazımı Nasıldır? 

Haberin Devamı

 TDK’ya göre okur yazar kelimesinin doğru yazımı okuryazar şeklindedir. TDK’da Türkçe kelimelerin anlamları ve doğru yazılışları mevcuttur. Okuryazar kelimesi bitişik yazılan bir kelimedir bunun sebebi ise birleştiğinde farklı bir anlam ortaya çıkmasıdır. Bu kural için istisnalar vardır fakat okuryazar bu istisnalardan değildir. Bu nedenle de TDK’ya göre okuryazar şeklinde yazılmaktadır.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal