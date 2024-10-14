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Okuma yazmayı sökerken çocuğa nasıl destek olunmalı?

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#Prof. Dr. Vesile Alkan#Pamukkale Üniversitesi#Eğitim Fakültesi
Okuma yazmayı sökerken çocuğa nasıl destek olunmalı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 15:21

Bu yıl ilkokula başlayan minikler için uyum haftası 2 Eylül’de başladı. Yaklaşık bir buçuk aydır okuma yazmayı sökmeye çalışan çocuklar, evde de ailelerinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Fakat bazı veliler çocuklarına nasıl destek olacağı konusunda endişelenebiliyor.

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Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vesile Alkan, bu yıl birinci sınıfa başlayan öğrencilerin alfa kuşağı olduğunu belirterek, dijitale doğan bu çocukların düşünme şeklinin diğer nesillerden farklı olduğunu anlatıyor. Prof. Dr. Alkan, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında ilkokula başlayan çocukların ailelerine okuma yazma sürecinin başarıyla tamamlanması için öneriler veriyor.

Prof. Dr. Vesile Alkan’ın yazısını okumak için tıklayın.

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#Prof. Dr. Vesile Alkan#Pamukkale Üniversitesi#Eğitim Fakültesi

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