Okuma yazmayı sökerken çocuğa nasıl destek olunmalı?

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Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vesile Alkan, bu yıl birinci sınıfa başlayan öğrencilerin alfa kuşağı olduğunu belirterek, dijitale doğan bu çocukların düşünme şeklinin diğer nesillerden farklı olduğunu anlatıyor. Prof. Dr. Alkan, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında ilkokula başlayan çocukların ailelerine okuma yazma sürecinin başarıyla tamamlanması için öneriler veriyor.

Prof. Dr. Vesile Alkan’ın yazısını okumak için tıklayın.