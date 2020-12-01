Okulun yumurtaları burs oluyor

Hisar Mahallesi'ndeki Barbaros Ortaokulu'nun bahçesinde 300 metrekare alanda, çocuklara okulu sevdirmek, hayvan sevgisini aşılamak amacıyla kurum idaresi tarafından geçen yıl kümes kuruldu. Jeotermal enerjiyle ısınan, tam donanımlı otomatik yem ve suluk makineleri ile folluk yerleştirilen kümeste 300 tavuk bulunuyor.

‘GELİRLERİMİZ ARTARSA, OKULA BİR TEKNOLOJİ LABORATUVARI KURMAK İSTİYORUZ’

Okul Müdürü Salih Bulut, kümesi, çocuklara okulu sevdirmek ve hayvan sevgisini aşılamak için kurduklarını söyledi. Daha sonraki süreçte işin profesyonel bir yöne evrildiğini belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Şu anda kümesimizde 300 tavuğumuz var. Günlük yumurta üretimimiz çok güzel ancak biraz yem girdimiz fazla. Onu da bazı sponsor firmaların desteğiyle karşılıyoruz. Tavukların yumurtalarının satışından elde edilen geliri de 19 öğrenciye burs olarak veriyoruz. Adana'dan bir veteriner hekim de ücretsiz olarak bize danışmanlık hizmeti veriyor. Kümesteki tavukların bakımını çok iyi şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. Hayvanların bakımı için hafta sonu da öğretmen arkadaşlarımız dönüşümlü olarak okula geliyor. Yem ve su takiplerini sürekli yapıyoruz. Yumurtaları da düzenli bir şekilde topluyoruz. Yumurtalarımızı, öğretmenlerimize ve marketlere satıyoruz. Gelirlerimiz artarsa, okula bir teknoloji laboratuvarı kurmak istiyoruz. Mini İHA projelerimiz var. İnşallah onları yapmayı planlıyoruz. Bazı öğrencilerimize derslerinde yardımcı olmak amacıyla tablet alacağız. Yani, elde ettiğimiz bütün gelirlerimizi öğrencilerimiz ve okulumuzun ihtiyaçları için kullanmayı sürdüreceğiz. Öğrenciler de tavuklara ilgi gösteriyor ve yumurta toplamayla bazı bakım konularında yardımcı oluyorlar.”