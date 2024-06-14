Okulun tek öğrencisi karne heyecanı yaşadı

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Sason ilçesinde yaşadığı köyde başka çocuk olmadığı için köyde bulunan okulun tek öğrencisi olan İsmail Bozkurt, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle karnesini hediyesiyle birlikte yıl boyunca ona hem arkadaşlık hem de öğretmenlik yapan öğretmeni Pınar Aktaş’ın elinden aldı.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Kaşyayla köyünün 15 hane ve 80 nüfuslu Güneycik mezrasında kış şartlarının sert geçmesinden dolayı köyde yaşayan aileler, kış aylarını geçirmek için ilçe merkezine yerleşiyor. Köyde kalanlarında genellikle yaşlılardan oluşması köyde başka çocuk kalmayınca, okula devam eden sadece 3’üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki İsmail Bozkurt kalmıştı. Köyün tek çocuğu, okulun tek öğrencisi olan Bozkurt, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle oda ülkedeki tüm öğrenciler gibi karnesini sevinci yaşadı.