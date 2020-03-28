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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 28.03.2020 - 16:19,Son Güncelleme:/

Okulun en çok neyini özledin?

Okulun en çok neyini özledin? Bize okulda, sınıfta, kampüste, kantinde, bahçede, laboratuvarda çekilmiş bir resmini Twitter'da  #Okulumuözledim hashtagiyle gönder, yayınlayalım.

Okulun en çok neyini özledin?
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Bahçedeki oyunları mı, arkadaşlarını mı, kantin muhabbetlerini mi, oturduğun sırayı mı, anfiyi mi, koridorlarda koşturmayı mı, hemen biten tenefüsleri mi, bitmek bilmez dersleri mi, hatta öğretmenlerini mi, hocalarını mı ve hatta müdürü ya da dekanı mı, hatta ve hatta tahta önünde ter döktüğün sözlüleri, uykusuz gecelerin ardından girdiğin vizeleri mi özledin?

Biliyoruz okulun her şeyini özledin. Gel özlemini bir nebze olsun giderelim. Bize okulda, sınıfta, kampüste, kantinde, bahçede, laboratuvarda çekilmiş bir resmini Twitter'da  #Okulumuözledim hashtagiyle gönder, yayınlayalım.

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