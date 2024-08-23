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‘Okulum Temiz’ programı devam ediyor

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#MEB#Türk Standartları Enstitüsü#Okulum Temiz
‘Okulum Temiz’ programı devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2024 12:04

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uluslararası standartlara uygun bir çevre yönetimi sağlanması amacıyla yeni eğitim öğretim döneminde de ‘Okulum Temiz’ belgelendirme programı devam edecek.

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MEB ile Türk Standartları Enstitüsü iş birliğinde hazırlanan ‘Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’na uygun planlamalar yapılarak ‘Okulum Temiz’ belgelendirme programının yıl boyunca uygulanması hedefleniyor. Programla birlikte, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda dünyaca tanınan uluslararası standartlara uygun bir çevre yönetimi sağlanması ve kaynakların daha verimli kullanımı ile atık miktarının en az seviyeye indirilmesi amaçlanıyor.

34 BİNİ AŞKIN OKULUN DENETİMLERİ TAMAMLANDI

Okulum Temiz’ belgelendirme programı kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılında 50 bin 869 resmî okul ve kurumun belgelendirme başvurusu alındı ve yaklaşık yüzde 98'i belgelendirildi. 2023 yılı sonu itibarıyla toplam 34 bin 863 okul ve kurumda belge yenileme denetimleri tamamlandı. Tüm faaliyetlerin kayıt altına alındığı merkezisgb.meb.gov.tr/belgelendirme adresinden ‘Belgelendirme Portalı’na ulaşılabiliyor.

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#MEB#Türk Standartları Enstitüsü#Okulum Temiz

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