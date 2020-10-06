Okulu öğrenime böyle hazırladılar

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Esendere İlk ve Ortaokulunda görevli öğretmenler, bir yandan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden ders anlatırken diğer yandan da okulun boyasını yaptı. Merkeze 50 kilometre uzaklıkta bulunan okulda görevli dördü kadın 10 öğretmen, okulun tadilatında kullanılmak üzere boya ve çeşitli tamirat malzemeleri aldı. Öğretmenler bir yandan EBA üzerinden öğrencileriyle buluşurken, diğer yandan da sınıfları boyayarak eğitim öğretime hazır hale getirdi.

Okul müdürü Ali Kayhan, tüm öğretmenlerin çalışmalarda gönüllü olarak yer aldığını söyledi. Sınıfları boyarken keyifli bir çalışma ortamı oluştuğunu anlatan Kayhan, şöyle devam etti:

"Bir sınıfta EBA üzerinden dersler anlatılırken diğer sınıflarda ise okulun boyama işlerini yaptık. Okulda iki idareci ve dördü kadın sekiz öğretmen olarak hep beraber el birliği yaptık. Hepimiz el ele vererek bu işin üstesinden gelerek okulumuzun tadilatını bitirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."





‘SABIRSIZLIKLA ÖĞRENCİLERİMİZİ BEKLİYORUZ’

Öğretmenlerden Gülsüm Yıldırım, yaklaşık beş yıldır okulda görev yaptığını söyledi. Kovid-19 salgını nedeniyle öğrencileriyle ayrı kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Yıldırım, " Okulumuza bakım gerekiyordu. Biz de öğretmen arkadaşlarımızla neler yapabiliriz diye düşündük. Boya ve çevre temizliği yapıp okulumuzu eğitim ve öğretime hazır hale getirelim diye hareket ettik. Okul şu an daha iyi durumda. İlk defa fırçayı elime aldım. Zor ama öğrencilerimiz için değer. Elimizden geleni yaptık. Sabırsızlıkla öğrencilerimizi bekliyoruz" dedi.