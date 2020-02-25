Okulu kırmaya sanal engel

İstanbul’daki Kasımpaşa Anadolu Lisesi, okuldaki devamsızlığa teknolojik bir çözüm buldu. Okulda sınıf yoklaması, öğretmenlerin telefonlarına yükledikleri aplikasyonla alınmaya başlandı. Öğretmenler uygulamadaki ‘ders yoklama’ sekmesine tıklıyor. Ardından dersine girdiği kademeyi ve sınıf şubesini işaretliyor. Sınıfta olmayan öğrencinin fotoğrafına tıklayınca veliye çocuğunun derse girmediğini belirten bir mesaj anında gidiyor. Uygulamayı yerinde görmek için 12/A sınıfının dersine konuk olduk. Öğrenciler uygulamadan pek memnun olmasalar da devamsızlık oranının azaldığını söylüyorlar.

KALABALIK BİR OKULUZ

Okulda toplam 950 öğrenci eğitim alıyor ve sınıf mevcutları 40-42 kişi arasında değişiyor. Eylül ayında okula atanan okul müdürü Mustafa Özgül, devamsızlığın çok fazla olduğunu görünce böyle bir yöntem bulduklarını belirtti. Kalabalık bir okul olduklarını ifade eden Özgül, şunları söyledi:

“Burada tespit ettiğim zorluk, öğrenci devamsızlığı yönündeydi. Öğrencilerin okula gelmemesi, geç gelmesi ciddi bir problemdi. Lise İstanbul’un en zor okullarından biri. Parçalanmış veya çok sayıda çocuğu olan ailelerden, dezavantajlı bölgelerden öğrencilerimiz geliyor. Önceliğimizin öğrenciyi okula getirmek, devamlılığını sağlamak, disiplini sağlamak olduğuna inandık. Öğretmenler olarak bazen sınıfa girdiğimizde öğrenci mevcudunun yarısının olmadığını görüyorduk. Kalabalık bir okuluz. Tek tek ailelere haber verecek kadar da idari kadromuz zengin değil. Bunu nasıl çözebiliriz diye internetten araştırırken böyle bir uygulamanın olduğunu gördük ve okulumuza getirdik.

DERSE DEVAMLILIK ARTTI

Uygulama sayesinde diyelim ki öğrenci üçüncü derse girmedi. Veliye anında ‘Çocuğunuz derse girmemiştir’ diye mesaj gidiyor. Veli de ‘Ben çocuğumu kendim getirdim okula’ diyor. Şimdi uygulamayla ‘Evet, çocuğunuz okulda ama üçüncü derse girmemiş dördüncü derse girmiş. Böyle bir problem var’ diyoruz. Öğrenci okulda ama derse girmiyor. Bu uygulamayla onun derslere karşı olan tutumunu da görmüş oluyoruz. Bu sayede öğrencinin derse devamlılığı arttı. Velinin okula bakış açısı değişti. Bu problemi çözünce okulda iyileşme başladı. Velilerin şikâyetleri eğitim öğretimin dışında problemlerdi. Artık gelen şikâyetler eğitimle ilgili, çocuğunun dersi, sınavıyla ilgili problemler olmaya başladı. Şu an tamamen eğitime odaklandık.”

DEVAMSIZLIK AZALDI

Eylem Akbulut (Öğretmen): Okulda yoklamayı bu yıl aktifleştirdik. Uygulamayla direkt velilere mesaj gidiyor ve onlar da ‘Okula diye çıktın, nerdesin? Okula varamadın mı?’ diyerek çocuğunu aradığı için uygulama çok iyi. Birçok öğrenci trafik nedeniyle de geç kalabiliyor. Velinin bundan da haberi oluyor. Sadece öğretmenlerin öğrenciye ‘Okulu asmayın, yapmayın’ gibi uyarıları değil de velilerin de çocuklarını takip ve kontrol etmeleri devamsızlığın azalmasında çok etkili oldu. Öğrencinin kafasına göre okula gelmeme durumu azaldı.

BİZİM İŞİMİZE ÇOK YARAMIYOR

Oğuzhan Öcal (Öğrenci): Uygulama bizim işimize çok yaramıyor. Biz okula gitmeyince ailemizin hemen haberi oluyor. Bizi denetim altına alıyorlar biraz. Okuldan kaçanların aileleri haberdar olmuş oluyor, veliler açısından iyi. Ben de bir gün okula gelmemiştim, dışarıdaydım. Aileme mesaj gitmiş. Kızdılar. Mesaj gittiğini öğrendikten sonra bir daha yapmadım.

ANNEME MESAJ GİTMİŞ

Hilal Çatuk (Öğrenci): Sabahtan iki ders gelmemiştim. Annemin telefonuna okuldan mesaj gitmiş. Ben de o gün arabayı kaçırmıştım, geç kaldım. Onu söyledim. Şimdi daha dikkat ediyorum. Geç kaldığımda haberi olsun diye anneme de söylüyorum.

ÖĞRENCİLER İÇİN BİRAZ SIKINTI

Metin Aksu (Öğrenci): Uygulama çok iyi. Biz öğrenciler için biraz sıkıntı ama okula gelmediğimizde velilerimizin haberdar olmasına yardımcı oluyor. Ben de bir gün devamsızlık yapmıştım, aileme mesaj gitmiş, sorguladılar.