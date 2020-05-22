Okulu kapattığını mesajla duyurdu

Avrupa Koleji ve Avrupa Kent Koleji, 2020-2021 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmeyeceğini velilere gönderdiği mesajla açıkladı. Veliler, "Şimdiye kadar söz edilmemişti, şoke olduk" diyerek karara tepki gösterdi. Kolejin kurucusu Talip Emiroğlu tarafından hazırlanan mesajda, 2019-2020 eğitim öğretim yılının Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) öngördüğü şekilde tamamlanacağı, öğretmen ve personelin sözleşme süresi bitimine kadar yasal özlük haklarının ödeneceği, erken kayıt yaptıran öğrencilerin ise ücretlerinin iade edileceği ifade edildi. Hürriyet'e konuşan kolejin kurucusu Talip Emiroğlu, motivasyonu kalmadığı için okulu kapatma kararı aldığını söyledi. Bu süreçte kimsenin mağdur edilmeyeceğini dile getiren Emiroğlu, velilerin tepkilerini anlayışla karşıladığını belirterek şöyle konuştu:

"Kapatma kararı doğru. Bir okul kapandığı zaman anne babaların tepkisini anlayışla karşılamak lazım. Çocukları okul değiştirecek, öğretmenlerinden ayrılacak. Ben de üzülüyorum. Tepkilerinde haklılar. Benim okulu kapatmamın krizle, Covid ile alakası yok. Bilakis devlet bu dönemde tüm okullara destek oldu. Okulların çok büyük bir kaybı olmadı. Benim kişisel bir kararım. İstanbul'da kalmak istemiyorum artık. Ticaretin içinden çıkmak istiyorum. MEB'e yasal olarak okulu nasıl kapatabilirim diye sordum. Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan üç ay önce öğretmen ve velilere bir yazıyla bildirin dediler. Peki dedik, yazdık. Hiç kimse mağdur edilmeyecek. Öğretmenlerin maaşları eylüle kadar ödenecek. Erken kayıt yapmış 300 kişi var. Onların parasına dokunmadık bankada. Onları ödeyeceğiz. Covid ile birlikte bundan sonra özellikle K-12 düzeyinde okulların kendilerini güncellemesi, farklı bir anlayış içine girmesi lazım. Farklı imkanlar yaratmak lazım. Bunlar başlı başına bir iş. Ben de o motivasyon yok. Bu alanda devam etmek istemiyorum. Kişisel olarak buna yaşam şartlarım da uygun değil.

16 MİLYON PARA VERECEĞİM

Türkiye'de her şeyi, görevlerini yerine getirip kapanan okul yoktur. Ben ortadan kaybolmadım ne gerekiyorsa veriyorum. Daha doğru bir kapatma şekli varsa onu da yaparım. Benim 25 senem mücadeleyle geçti. Benim için de kolay değil ama hayat böyle. Motivasyonumun azalmasının bir nedeni de özel okul bir sektör ama ticaret, para eğitimin önüne geçmemeli. Bundan da rahatsızım. Böyle yürütmek istemiyorum. 34 senedir ticaretin içindeyim, yoruldum. Bundan sonra yükseköğretim alanında fayda sağlamaya devam edeceğim. Sağlığıma dikkat edeceğim. Devam ettirecek birini göremediğim için okulu devretmedim. O yüzden kapatmayı uygun gördüm. Yoksa devredebilirdim, şu anda 16 milyon para vereceğim. Bizim yaptığımız için örnektir. Okul nasıl kapanır görsün herkes. Öğrencilerimize okul da tavsiye ediyoruz. Özel okullardaki arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Anne babalara hak veriyorum. Çocuklar işin içinde olunca hassas oluyorlar. Haklarını helal etsinler. Ben de üzgünüm."

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Veliler diğer okulların erken kayıt avantajlarını kaçırdıklarını belirterek tepki gösterdi. Veli Emrah İpek, "Servis ve haksız alınan yemek ücretinin iadesi yapılır mı Allah bilir. Ben bu arada bugün okuldayım ödediğim gelecek yıl ücretini geri almadan gitmeyeceğim" dedi. Bir başka veli tepkisini, "Kaç ay önce erken kayıtta peşin ödeme yaptık. Şimdi okulların erken kayıt dönemleri de bitti. Ekstra yüksek ücretler isteyecekler bizlerden. Çoğu okulun kontenjanı doldu. Bunun zararını kim karlışıyacak" diyerek dile getirdi. Veli Pelin Soylu ise, "Bu dönemde bir sürü öğretmeni ve öğrenciyi mağdur eden ama paralelde üniversite açmaya devam eden bir okul sahibinin maddi zorluklarla okul kapattığında inanmıyorum" ifadelerini kullandı.