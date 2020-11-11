Ökültizm nedir? Ökült ne demek? Ökültizm hakkında bilgi

Geçmiş çağlarda evren tesirleri, doğa ve insanların evren ile ilişkileri hakkında medyumnik yollar ile bilgi vermeye Ökültizm denilmektedir. Bu bilgiler çoğu zaman çeşitli gelenekler yolu ile iletilir.

Ökültizm Nedir?

Ökültüzim bir çeşit felsefi öğreti olarak bilinir. Buna göre kişilerin içselleştimiş olduğu bilgiler belirli yöntemler ile aktarılır. Bu öğretiler ise herkes tarafından bilinen dışa dönük öğretiler değildir. Bu bilgileri ise bazı kişiler çeşitli aşamaları geçerek öğrenmeye hak kazanırlar. Aynı zamanda bunlar ezoterik gelenekler baz alınarak edinilen bilgilerin bütünüdür.

Ökült ise bilimsel yöntemler kullanılmadan tüm gizli bilgilerin araştırılmasına denilir. Ökültizm genel olarak Latince'den gelmiştir. Buna göre gizlemek, saklamak gibi anlamları olan "occulere" sözcüğünden de türemiştir. Ayrıca gizli ve saklı anlamına da gelmektedir.

Ökült Ne Demek?

En çok kullanılan terimler arasında yer alan ökült sözcüğü gizli bilginin araştırılması anlamına gelir. Aynı zamanda ökült, ökültizm kelimesinin sıfatı olarak ön plana çıkar. Bu nedenle ökült genel olarak gizli, saklı anlamlarına gelmektedir. Burada belirtilen gizli ve saklı kavramı diğer alem ve doğaüstü konularda ön plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra ökült sözcüğü ökültizm ile birlikte dile getirilmiştir. Bu şekilde de herkes tarafından bilinmektedir.

Ökültizm Hakkında Bilgi

Ökültizmin kavramı oldukça geniş bir anlam içermektedir. Ökültizm genel olarak simya, astroloji, sembolizm, nümeroloji, falcılık ve kahinlik kavramlarını kapsamaktadır. Aynı zamanda ökültizm tüm Avrupa'ya yayılmış durumdadır. Bunun yanı sıra diğer kıtalarda da diğer yazarlar ökültizmi çalışmalarında ön plana çıkarabilirler.

Dünya genelinde de oldukça ünlü kişiler bu akımın temsilcisi olarak bilinirler. Özellikle ünlü kahin dünyaca tanınan Nostradamus bu akımın temsilcilerindendir. Nostradamus 1501-1566 yılları arasında yaşamıştır. Bunun yanı sıra Papus, Eliphas evi ve Paracelsus da ökültizm akımının en çok bilinen temsilcileri arasında yer almaktadır.

İnsanlar genel olarak geleceklerini ve bilinmeyenleri merak ederler. Bu nedenlerle gerek rüya tabirlerinden gerek ise fal aracılığı ile geleceklerini öğrenmek isterler. Bu durum yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Özellikle de geleceğe dair merak tüm insanları sarar. Böylece ökültizm akımına da ilgi hep artıyor. O nedenle ökültizm temsilcileri bu felsefeyi tüm dünyaya yaymışlardır. Günümüzde ökültizm kendisini falcılık, simya, büyü ile ön plana çıkarıyor.