Okulöncesinde öğrenci sayısı artıyor... Esas artış temmuzda

Ailelerin ilk haftayı izledikten sonra tedirginliklerinin azaldığını belirten okul yöneticileri asıl artışın ise temmuz ayında yaşanacağını ifade ediyor. Velilerin temmuz ayı için okulu aradıklarını belirten yetkililere göre bunun nedeni, velilerin okullar kapandıktan sonra anneanne ve babaannelerin yanına giden çocuklarını okula göndermek istemeleri, evden çalışan bazı velilerin ise temmuzda işe gitmeye başlayacak olmaları. Artışın bir başka nedeni ise çocukların birbirinden etkilenip okula gitmek istediklerini söylemeleri. Resmi okulöncesi kurumlarında ise velilerin riske girmemek adına okul için talepte bulunmadığı öğrenildi.

TEMMUZDAN İTİBAREN DOLULUK YÜZDE 60'I BULUR

Özel Anaokulları Derneği (ÖZEDER) Başkanı Hacı Murat Kuş, geçen haftaya göre yüzde 50 oranında öğrenci artışı yaşandığını söyledi. Temmuz'dan itibaren okulların doluluk oranının yüzde 60'u bulabileceğini ifade eden Kuş, şöyle konuştu:

"İlk haftanın tedirginliği vardı. Biz okullara şunu söyledik gelen üç, beş öğrenci de olsa açın, süreci görün. Doğruyu bulmak adına yapmamız gerekiyordu. Ayın 15'ine kadar yüzde 90'ı açılacak. Geçen hafta normalde 70, 80 kontenjanlı okulları 5, 10 öğrenciyle açtılar. Bu hafta öğrenci sayısı yüzde 50 civarında arttı. İnsanlar pandemi sürecine de alıştı. Velilerin tedirginliği azaldı. Bazı veliler ise çalışması gerektiğini için çocuklarını okula göndermeye başladı. Özel şirketlerin özellikle yurtdışı kökenli şirketlerin açılışı 1 Temmuz'a ertelendi. Çalışan veliler nedeniyle de temmuz ayınca bir artış yaşanacak. Kendi okulumu da 19 öğrenciyle açtım. Gelmek isteyen velilerimiz de var. Ancak evdeyseniz, çalışmıyorsanız temmuzu bekleyin dedik onlara. Çünkü bizim de düzenimizi oturtmamız lazım. 1 Temmuz'dan itibaren okul kontenjanlarının yüzde 60'a yaklaşacağını öngörüyoruz. Alınan tedbirler ilçe milli eğitim müdürlüklerine sunuluyor, onlar olur vermeden anaokulları açılamıyor. Sıkı bir denetim var. Biz daha fazla denetim olmasından memnun kalırız. Tedbirlerini sıkı tutanla tutmayan okullar bir olmasın. Bu süreçte velilerimize de sürekli bilgilendirme yapıyoruz. Uyulması gerekenlerle ilgili bir kitapçık da dağıttık. Onlardan da taleplerimiz var. Dışarı çıkarken dikkat edin, çocuklarınızı diğer çocuklarla temastan koruyun gibi. Resmi okullarda talep edilmesi durumunda 19 Haziran'a kadar hizmet verecek. Ama devlet anaokullarına çok fazla talep yok. İki hafta kaldığı için veliler göndermek istemiyorlar."

SAYI GİDEREK ARTTI

Özel Atakent Pembe Kule Montessori Anaokulu Müdürü Leyla Öztürk, öğrenci sayısının geçen haftaya göre arttığını söyledi. Temmuz ayında okula dönecek öğrencilerin olduğunu belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Geçen haftaya göre öğrenci sayısında bir artış var. Yaz okulunda normalde 30, 35 kişi oluyordu. Eylül döneminde sayı daha fazla. Geçen hafta 10 öğrenci ile başlamıştık, sayı giderek arttı. 20 öğrencimiz geliyor şu anda. Veliler artık temmuzda yollamaya başlarız diyorlar. Okula başlayanları gördükleri için korkuları giderek azalıyor. Öğrenci sayısı arttığı için ister istemez ilk günkü gibi çocukları korumamız çok kolay olmuyor. Öğrenci sayısı az olsa da sınıflarda iki öğretmen var. Çocuklar evde o kadar sıkılıyor ki koronaya rağmen gönderecek bir veli kitlesi var. Bir de arkadaşlarının okula başladığını duyan çocuklar da, 'özledim, okula gitmek istiyorum' diyor.”

BİRÇOK VELİYE DUYURMADIK

Sevgi Yumağı Anaokulları adına bilgi veren psikolog Sema Erdal, temmuz ayı için velilerin okulu aradığını, esas artışı temmuzda beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu hafta öğrenci sayısı arttı. Esas temmuz ayında geliş için çok fazla arandık. Çocuklarını şehir dışında anneanne, babaannelerinin, ailelerinin yanına gönderenler olmuştu. Şimdi yavaş yavaş okula getirmek istiyorlar. Evden çalışan aileler de iş yerlerine dönüyorlar. O yüzden temmuzda daha artış olacak. İlk başladığımızda 5 öğrenci gelmişti, şu anda 10 öğrenci var. Bizim için de yeni bir dönem olduğu için birçok velimize duyurmadık. Okulu arayarak bilgi alıyorlar. Kendimiz de yeni normale adapte olalım ondan sonra öğrencileri çağıralım istedik.”

ÇALIŞAN VELİLER GÖNDERMEK İSTİYOR

Florya Özel Neşe Erberk Anaokulu yetkilisi Feyza Öztürk, ise şunları söyledi:

"Temmuz ayı itibariyle açıyoruz. Talep var. Kayıtları almaya devam ediyoruz. İşe başlayan veliler olduğu için artık mecburen çocuklarını göndermek zorunda olduklarını söyleyenler var. Normal yaz okuluna göre sayı daha düşük tabi. Salgın nedeniyle göndermeyenler de var. Normalde 45, 50 öğrenciyle yaz okulunu açıyorduk. Şu anda 20 öğrenci var."

Bahçeşehir Koleji yetkilileri ise, "Bahçeşehir Koleji olarak anaokulları öğrencilerimizde bir artış olmadı. Geçen hafta öğrencilerimizin 5’te 1'i başlamıştı aynı şekilde devam ediyoruz" dedi. Ankara Gülçiçek Anaokulu yetkilisi Burak Kandemir, "Öğrenci sayısında artış yok. Normalde 60 öğrencim varken şu anda 12 öğrencim geliyor. Birkaç kişi aradı göndermek istediklerini söylediler. Şu an için herhangi bir artış söz konusu değil" diye konuştu.