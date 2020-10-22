Okulöncesi eğitimde yeni uyarılar: 10 dakikada bir derslikler havalandırılacak

Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzalı yazıya göre, bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklar öncelikli olmak üzere okulun kayıt alanındaki çocukların eğitime erişimi sağlanacak. Alınacak diğer önlemler ise şöyle:

EN AZ 10 DAKİKA DERSLİKLER HAVALANDIRILACAK

Her saatte en az 10 dakika olmak üzere çocuklar açık havaya çıkarılıp açık hava etkinlikleri yapılacak ve derslikler havalandırılacak. İkili eğitim yapan okullarda sabahçı ve öğlenci gruplarının giriş-çıkış saatleri arasında en az 1.5 saat boşluk olacak. Bu sürede derslikler havalandırılacak ve gerekli yerler dezenfekte edilecek. Çocukların beslenmelerini evden getirmeleri tercih edilecek. Okullardaki beslenme hizmetleri Sağlık Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsünü önerileri dikkate alınarak yapılacak.

GEREKİRSE İKİLİ EĞİTİM YAPILACAK

İmkânı uygun olan okullarda açılacak olan kulüp faaliyetlerinde ‘MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi’nde belirtilen etkinlik süreleri esas alınacak. Çocuk sayısının yoğun olduğu okullarda şubeler bölünerek yeni şube oluşturulacak. Buralarda aynı ilçedeki norm fazlası ya da öğrenci azlığı nedeniyle şube verilmeyen öğretmenler görevlendirilecek. Gerekirse bir derslikte sabahçı ve öğlenci olacak şekilde ikili eğitim yapılacak. Öğretmen görevlendirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda ise çocuk sayısının yoğun olduğu şubeler gruplara bölünerek aynı öğretmenin bir grupla haftada iki gün, diğer grupla haftada üç gün olacak şekilde dönüşümlü eğitim yapması sağlanacak.