Okullarına kavuştular! Maskeli, mesafeli ama umutlu

Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyesiyle 21 Eylül’de okul öncesi ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencileri için başlayan yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçildi. İlkokul 2, 3, 4’üncü sınıflar, ortaokul 8’inci sınıflar, lise hazırlık ve 12’inci sınıflar ile köy okulları ve özel eğitim öğrencileri dün uzun aranın ardından yeniden okullarındaydı. Öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunuyordu. Biz de okulun ilk günü öğrencilerle birlikte İstanbul’da Bahçeşehir Koleji Etiler Kampusu ve Çamlıca Bilfen İlkokulu’ndaydık. Maske ve siperliklerle ders başı yapan öğrenciler için okul eskisinden farklıydı. Sınıfların mevcudu azalmış, ders saatleri kısalmıştı. Teneffüsler de eskisi gibi değildi ama hem öğrenciler hem de öğretmenler okula döndükleri için mutluydu.

MESAFELİ İSTİKLAL MARŞI

Küçük Çamlıca’daki okulun bahçesinden ilk girdiğimizde pazartesi sabahlarının ritüeli olan tören için öğrenciler sıraya girmişlerdi. Hepsinin rengarenk maskeleri, üstüne bir de siperlikleri vardı. Aralarında en az bir metre mesafe olacak şekilde dizilip İstiklal Marşı’nı okudular. Etiler’de de benzer görüntüler vardı. Velilerin alınmadığı okul bahçesindeki törenin ardından öğrenciler sınıflarına girdi. Okula girişte öğretmenler tarafından sosyal mesafe uyarıları yapıldı. Her öğrenci sosyal mesafe kuralına göre dizilmiş, üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu sıralara oturdu. Sınıflarda da maskeler takıldı.

TENEFFÜS ZİLİ YOK

Öğrenciler eskisi gibi aynı anda teneffüse çıkmadılar. Teneffüs zili de çalmadı. Öğretmenlerinin kontrolünde gruplar halinde okulun bahçesine çıkıp sosyal mesafeli oyunlar oynadıktan sonra tekrar sınıflarına döndüler.

HAFTANIN İKİ GÜNÜ OKULDA

Okulöncesi öğrencilere haftanın beş günü, diğer kademelere haftanın iki günü okul var. Öğrenciler gruplara ayrılarak, haftanın farklı günlerinde okulda olacaklar. Her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak. İlkokul ve 8’inci sınıflar haftada 12, 12’nci sınıflar 16 dersi yüz yüze görecek. İmam hatip ortaokullarında ise haftada iki gün, bir günde yedi saat olmak üzere toplam 14 ders saati uygulanacak. İsteyen veli çocuğunu okula göndermeyecek ancak bu öğrenciler de uzaktan eğitime katılacak ve müfredattan sorumlu olacak.

İLK GÜNÜ ANLATTILAR

Öğretmen ve öğrenciler okullarına kavuştukları ilk günü şu sözlerle anlattı:

ÜZERİMDE 1. SINIF HEYECANI VAR

Bade Yılmaz (3.sınıf öğrencisi): 7 aydır okula gelemiyorduk. Biraz sıkıldım evde. Okulu çok özledim. Sabah okula ilk geldiğimde çok heyecanlandım. Anneme de söyledim gelirken. “Sanki 1. sınıfa başlıyormuşum da okula ilk defa geliyormuşum gibi hissediyorum” dedim. Okula dönmek çok güzel. Bir daha kapanırsa bu kez çok kızarım. Lütfen bir daha kapanmasın okullar.

BEDEN EĞİTİMİNİ ÖZLEDİM

Bade Nur Çetin (8. sınıf öğrencisi): Ben evde olduğum dönemde akademik anlamda bir eksiklik hissetmedim ama manevi anlamda okula gelmek tabii ki daha iyi hissettiriyor. Derslerin çoğunda hiçbir sorun yaşamadık bir tek beden eğitimi dersinden uzak kaldık.

OKULDA OLMAK BÜYÜK MUTLULUK

Serhan Eryüksel (8. sınıf öğrencisi): Arkadaşlarımızı görememek büyük kayıp olurdu bizim için. Buradaki tanıdığımız insanları belki lisede bir daha göremeyebiliriz. Bu yüzden onlarla son seneyi birlikte geçirmek büyük mutluluk benim için.

DAHA ÖZGÜR HİSSEDİYORUM

Çağan Uras Yılmaz (4. sınıf öğrencisi): Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özledim. Evde yoksa bir eksiklik hissetmedim. Evde küçücük bir alanda sıkışmış gibiydik. Şimdi daha özgür hissediyorum.

KEŞKE DİĞER SINIFLAR DA BAŞLASA

Gülden Erden (Çamlıca Bilfen İlköğretim Okulu Müdürü): Çok büyük bir heyecan bizim için de. Eğitim öyle bir şey ki uzaktan mutlaka yapılır ama yüz yüze olmak çocukla aynı ortamda olmak o bağı kurmak apayrı. Çocuklar daha hassas davranıyorlar kurallara uyma konusunda. Daha bilinçli davranıyorlar. Keşke diğer sınıflar da aynı şekilde başlasa.

ÖĞRETMENİM DEMELERİNİ ÖZLEDİK

Derya Altay (Türkçe öğretmeni): Biz çocukların seslerini, koşuşturmalarını, sınıfta olmalarını, el kaldırışlarını, öğretmenim demelerini özledik. Tabii biraz yarımız. Bütün kademelerde başlayacağımız günü heyecanla bekliyoruz. Ama bu bile çok mutlu etti bizi.

BÜYÜK HEYECANLA GELDİM

Gülşah Neşeli Eskici (Sınıf öğretmeni): Hem veli hem öğretmenim. Bu sabah okula ilk başlıyormuş gibi heyecanla geldim. Hiç bu kadar ayrı kalmamıştık öğrencilerimizle.

İSTANBUL'DA İLK GÜN TRAFİĞİ

Yüz yüze eğitimin 2. aşamasına geçilmesiyle dün sabah İstanbul'daki trafik yoğunluğu arttı. Birçok noktada trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte dün saat 08.30'da yoğunluk yüzde 56 olarak ölçüldü. (◊ DHA)