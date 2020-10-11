Okulların yeni kahramanları Maskeliler Kovid 19’a karşı 

Yüz yüze eğitimin ikinci aşamasında, öğrencilerin, okullarda uygulanması gereken Kovid-19 tedbirleri konusunda farkındalık kazanması için hazırlanan 4 kamu spotu televizyon kanallarında yayınlanmaya başladı. Videolarda, Kovid-19 sürecinde okullarda dikkat edilmesi gerekenler Ayşenur, Mert, Burak ve Almila adlı öğrenciler tarafından anlatılıyor.

Doğru maske takma, sosyal mesafe, ellerin 20 saniye boyunca yıkanması ve ortak kullanılan eşyaların temizliğinin öneminin vurgulandığı videolarda; sınıfların havalandırılması, oyun oynamak ve sohbet için havadar alanların tercih edilmesi gibi konularda uyarılarda bulunuluyor.

Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula yeniden devamını sağlamak amacıyla hazırlanan kamu spotlarında; öğrencilerin covıd-19 riskinden korunmaları için okula gelirken ve okulda kaldıkları süre boyunca el yıkama, maske, sosyal mesafe, sınıfı havalandırma, temassız oyun oynama gibi temel önlemlere yer veriliyor. Kamu spotlarında ayrıca öğrencilerin fizyolojik sağlığının yanında ruh sağlığı da gözetilerek öğrencilerin okulda uyması gereken kurallar, eğlenceli animasyon karakterlerin aracılığıyla anlatılıyor.

İŞTE ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANAN KAMU SPOTLARI