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HABERLEREğitim Haberleri

Okulların pansiyon ücretleri açıklandı

#Okul#Pansiyon#Ücret
Okulların pansiyon ücretleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri ve artış oranları belirlendi. Yeni yılda ilköğretim özel eğitim okullarında yüzde 69.4, diğer ilköğretim ile ortaöğretim kurumlarında yüzde 12.9, mesleki eğitim kurumlarında ise yüzde 12.8 artacak.

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2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl yüzde 12.9 artışla 4 bin 540 liraya yükselecek.
Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamındaki okulların pansiyon ücretleri de yüzde 12.8 artacak ve 5 bin 100 liraya çıkacak. Bütçe kanunu teklifinde, gelecek yıl ilköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında pansiyon ücretleri okul türlerinde ayrı bir kalem olarak belirtildi. Böylelikle bu yıl 4 bin 20 lira olan pansiyon ücretleri 2022’de yüzde 69.4 artışla 6 bin 810 liraya yükselecek.

Okulların pansiyon ücretleri açıklandı

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#Okul#Pansiyon#Ücret

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