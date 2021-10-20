Okulların pansiyon ücretleri açıklandı

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl yüzde 12.9 artışla 4 bin 540 liraya yükselecek.
Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamındaki okulların pansiyon ücretleri de yüzde 12.8 artacak ve 5 bin 100 liraya çıkacak. Bütçe kanunu teklifinde, gelecek yıl ilköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında pansiyon ücretleri okul türlerinde ayrı bir kalem olarak belirtildi. Böylelikle bu yıl 4 bin 20 lira olan pansiyon ücretleri 2022’de yüzde 69.4 artışla 6 bin 810 liraya yükselecek.
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