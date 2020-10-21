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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 15:04 | Son Güncelleme:

‘Okulların kademeli açılması çok olumlu’

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‘Okulların kademeli açılması çok olumlu’
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Türkiye Özel Okullar Birliği Mali Komisyon Başkanı Abdullah Hüseyin Akbıyık, Milli Eğitim Bakanlığ’ının (MEB) koronavirüs döneminde uzaktan eğitime geçen okullarda 5 ve 9’ncu sınıfların da kademeli olarak 2 Kasım’da günü yüz yüze eğitime açmasının eğitim anlamında çok olumlu olduğunu söyledi.

Çocukların sağlığının her şeyin üstünde olduğunu, bunun için de okulların koronavirüs tedbirlerini en üst düzeyde sağladığını anlatan Türkiye Özel Okullar Birliği Mali Komisyon Başkanı Abdullah Hüseyin Akbıyık, “MEB, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile koordineli çalışmalar neticesinde okullarımızı kademe kademe yüz yüze eğitime açıyor. Şimdi de 5 ve 9’ncu sınıf öğrencilerimiz arkadaşları ve öğretmenleriyle kavuşacak. Bizler de çocuklarımızı tekrar sınıflarında görecek olmanın sevincini yaşıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi okullarımız sokaklardan güvenli. İlgili sınıfların kademeli olarak 2 Kasım yüz yüze eğitime açılmasının eğitim anlamında çok olumlu olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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