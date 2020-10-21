‘Okulların kademeli açılması çok olumlu’

Çocukların sağlığının her şeyin üstünde olduğunu, bunun için de okulların koronavirüs tedbirlerini en üst düzeyde sağladığını anlatan Türkiye Özel Okullar Birliği Mali Komisyon Başkanı Abdullah Hüseyin Akbıyık, “MEB, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile koordineli çalışmalar neticesinde okullarımızı kademe kademe yüz yüze eğitime açıyor. Şimdi de 5 ve 9’ncu sınıf öğrencilerimiz arkadaşları ve öğretmenleriyle kavuşacak. Bizler de çocuklarımızı tekrar sınıflarında görecek olmanın sevincini yaşıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi okullarımız sokaklardan güvenli. İlgili sınıfların kademeli olarak 2 Kasım yüz yüze eğitime açılmasının eğitim anlamında çok olumlu olduğunu düşünüyoruz” dedi.