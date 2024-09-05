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Okulların ilk gününe saat ayarı

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#İstanbul Valiliği#Okullar#9 Eylül Pazartesi
Okulların ilk gününe saat ayarı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 13:24

İstanbul’da okulların açılacağı ilk gün olan 9 Eylül pazartesi için İstanbul Valiliği ‘saat’ ayarı yaptı. İstanbul’da ilk gün eğitim saat 10:00’da başlayıp 15:00’de sona erecek.  

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İstanbul Valiliği, okulların açılacağı pazartesi günü trafik yoğunluğundan dolayı eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada:
“2024 – 2025 Eğitim öğretim yılı, 09 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İstanbul’da resmi ve özel okullarımızda 2 milyon 951 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835’i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretim görecekler.  Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacak. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir.  Bu nedenle İstanbul’daki tüm okullarda okulların açılacağı 09 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

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#İstanbul Valiliği#Okullar#9 Eylül Pazartesi

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