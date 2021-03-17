Okulların durumuna dünyadan örnekler

Tabloda ülkelerin 100 binde vaka sayısına göre tam veya kısmen açık durumları yer aldı. Bakan Selçuk mesajında, “Salgını tüm dünyayla birlikte yaşıyoruz ve dünya çocukları eğitimde benzer süreçlerden geçiyor. Dünyayı yakından takip ediyoruz. Bizim hedefimiz de ‘Okullar tamamen açık ve çocuklarımız güvenle eğitime devam ediyor’ diyebilmek. Başarabilmek elimizde, sorumluluk hepimizde” dedi.