Okulların doğalgaz dönüşümü için 372 milyon TL ayrıldı 

Okulların doğalgaz dönüşüm çalışmaları ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi: “Bakanlık olarak okullarımızın doğalgaz dönüşümlerini tamamlamak istiyoruz. Bu amaçla illerimizin taleplerini hızla değerlendirdik ve 81 ilimizin tüm taleplerini karşılayarak 372 milyon liralık ödeneği illerimize gönderdik. Şu an itibarıyla Bakanlığımızda işlem için bekleyen tek bir doğalgaz dönüşüm talebi kalmadı. 2022 yılının ilk altı ayında doğalgaz erişimi olan tüm illerimizde bu konudaki çalışmaları tamamlayacağız.”