Okulların doğalgaz dönüşümü için 372 milyon TL ayrıldı
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 ilde okulların doğalgaz dönüşüm çalışmalarına hız verdi. 2021 yılının ilk 8 ayında doğalgaz dönüşümü için illere 169 milyon lira ödenek gönderildi. MEB, eylül ayının ilk haftasında ise tüm talepler karşılanarak 81 ile 372 milyon lira ödenek gönderdiğini açıkladı.
Okulların doğalgaz dönüşüm çalışmaları ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi: “Bakanlık olarak okullarımızın doğalgaz dönüşümlerini tamamlamak istiyoruz. Bu amaçla illerimizin taleplerini hızla değerlendirdik ve 81 ilimizin tüm taleplerini karşılayarak 372 milyon liralık ödeneği illerimize gönderdik. Şu an itibarıyla Bakanlığımızda işlem için bekleyen tek bir doğalgaz dönüşüm talebi kalmadı. 2022 yılının ilk altı ayında doğalgaz erişimi olan tüm illerimizde bu konudaki çalışmaları tamamlayacağız.”