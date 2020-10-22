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Eğitim
AA
Haber Giriş: 22.10.2020 - 16:22 | Son Güncelleme:

Okulların 2021 yılı pansiyon ücretleri belli oldu

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Okulların 2021 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
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MEB’e bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ortalama yüzde 9.8 artacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda ortalama yüzde 9.8 artış olacak. 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yapılan derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl yüzde 9.8 artışla 4 bin 20 liraya yükselecek. Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri yüzde 9.9 artacak ve 4 bin 520 liraya çıkacak.

2021 bütçe teklifiyle belirlenen pansiyon ücretleri ve bu yıla göre artış oranları şöyle:

Okul türleri ve kademesi 2020
(TL-Ücret)

2021
(TL-Ücret)

Artış Oranı (Yüzde)
İlköğretim Kurumları (İlkokul, ortaokul, yatılı ortaokullar, imam hatip okulları ile özel eğitim okulları) 3.6604.0209.8
Ortaöğretim Okulları (Genel ve mesleki teknik liseler ile imam hatip liseleri)3.6604.0209.8 
Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları (3308 sayılı Kanun kapsamındaki okullar)4.1104.5209.9

 

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