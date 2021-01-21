Okulları 15 Şubat’ta açmak istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu ile sohbetinde otel, fabrika, organize sanayi bölgelerinin içindeki iş garantili ve iş öncelikli meslek liselerinde öğrenci sayısının yüzde 64 arttığını söyledi. Selçuk, “‘Mecburi değil kendi tercihiyle gelen çocuk’ diye bir şeyden söz ediyoruz. Dünyanın tedarik sorunlarıyla kilitlendiği günlerde meslek liselerimizde dijital solunum cihazı, N95 standardında maske, yoğun bakım yatağı, temassız kızılötesi termometre, taşınabilir mekanik solunum cihazı gibi çok sayıda ürün tasarlandı, üretildi. Dünya maske tedarikinde sıkıntı yaşarken meslek liselerinde 130 milyon, halk eğitimi merkezlerinde ise 164 milyon tek kullanımlık maske üretildi. Bu tablo mesleki eğitimde dönüşümün işaret fişeği” dedi.

OKUL KAPATMA GELECEK YILLARIN DA PROBLEMİ

Selçuk, kademeli eğitimin başlamasıyla beraber öncelik verilecek gruplara göre öğretmenlerin aşılanması konusunun Bilim Kurulu’nun uygulama takvimiyle ilgili olduğunu söyledi. Selçuk, çocukların, ailelerin durumuna bakıldığında okulların 15 Şubat’tan sonra daha yüksek bir kapasiteyle açılması konusunda kararlı oldukları mesajını verdi. Selçuk şöyle devam etti:

“Okulları kapatma bugünün problemi değil, gelecek yılların da problemi hâline geliyor. Türkiye, OECD ve AB ülkeleri içerisinde okullarını en fazla süre kapalı tutan ülkeler arasında başlarda geliyor. Biz bunu daha kontrollü olabilmek, riski daha iyi yönetebilmek için yaptık ve bugün de bunun doğru bir karar olduğunu görüyoruz. Okullar kontrollü ortamlar. Okulda bir çarşıdaki, pazardaki ya da sokaktaki gibi karmakarışık ya da kontrolsüz bir ortam yok.”

ÖĞRENCİ VE AİLELERE ‘TEMASLI’ İZLEMESİ

Çocukları, aileleri Sağlık Bakanlığı otomasyon sistemi ile izlediklerini belirten Bakan Selçuk, “Temas sayılarını da izliyoruz. Sahada yüzlerce araştırma yapıldı. Hangi sınıf seviyesinde, hangi gün olacak konusunda henüz net değiliz. Kabinede konuştuktan sonra karar verilecek. Sağlık Bakanlığı’na danışılacak” diye konuştu.

ÖZEL OKULLARA KDV DESTEĞİ

Özel okullar için yüzde 8 olan KDV oranının salgınla mücadele döneminde yüzde 1 olarak uygulanması sistemine devam edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na özel okullara KDV desteğinin devamı konusunda görüş bildirdiklerini de anlatan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

“Özel öğretim kurumlarımız da Millî Eğitim Bakanlığı’nın asli unsurudur ve bu kurumlarımızda yaşanan sorunlar bizim sorunumuzdur. Başta özel öğretim kurumlarımızdaki evlatlarımızın eğitim süreçlerinin devamlılığı, öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın istihdam koşulları açısından buradaki finansal durum da kritik önem taşımaktadır.”

EBA ZİYARETİNDE KARTOPU





Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Yassıören mahallesindeki EBA mobil destek aracında lise öğrencilerini ziyaret etti. Selçuk, Soğulcak mahallesinde ise ortaokul öğrencilerinin canlı derslerine katıldı, onlarla sohbet etti ve kartopu oynadı.

Nerede olurlarsa olsunlar çocukların EBA mobil destek araçlarından faydalanabildiğini belirten Selçuk, “Buraya tabletlerimizle geldik. Öğretmenlerimizin destekleriyle çocuklarımızın hiçbir eksiği kalmasın düşüncesindeyiz. EBA mobil destek aracı, dünyada çok özel bir yeri olan ve uluslararası camianın da dikkatini çeken bir proje. Binlerce EBA Destek Merkezi’ni, tüm Türkiye’deki il ve ilçe müdürlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz el birliğiyle hayata geçirdi” dedi. (AA)