Okullardaki ölçüsüz şakaların nedeni... Pandemi

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Sosyal medyada son zamanlarda öğrencilerin öğretmenlere ve okula yönelik şaka niteliğinde pek çok paylaşımı gündem oluyor.

VİDEO GÜNDEM OLDU

Son olarak Ankara’da yaşanan ve sosyal medyada hızla yayılan öğrenci ve öğretmene ait bir video birçok farklı görüşün odak noktası oldu. Videoda, sınıf içerisinde ders anlatan öğretmene el şakası yapan ortaöğretim düzeyindeki öğrenciyi eleştirenler olduğu kadar hoşgörüyle karşılayanlar da vardı.

‘BU BİZİM EVLADIMIZ’

Öğrencinin bu davranışını hoşgörü ve olgunlukla karşılayanların en başında şakanın muhatabı olan İngilizce öğretmeni Eyüp Sağlık bulunuyordu. Deneyimli öğretmen Sağlık, öğrencisi hakkında “Ben kendisini affettim, bu bizim evladımız, atamayız” dedi. Hürriyet Eğitim Servisi konuyu uzmanlara sordu.

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SOSYAL BECERİLER GERİLEDİ

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aksoy: Burada sosyal izolasyonun etkisi var. Arkadaşları ile yan yana gelememe, dokunamama, paylaşamama, duygularını aktaramama gibi eylemleri gerçekleştiremeyen öğrencilerin ister istemez sosyal gelişiminde bir gerileme söz konusu olabiliyor. Akademide de pandemi döneminde öğrencilerin narsist eğilimlerinde artış olduğu konusunu işliyoruz. Yani öğrencinin kendisini farklı ve özel görmesi yönünde çıkarımlar mevcut. Bu sebeple öğrencinin öğretmenine böyle bir davranış sergilemesi bana hiç sürpriz gelmedi.

KURALLARA ADAPTE OLAMADILAR

Ege üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Cihangir Çankaya: Öğrenciler şimdi sosyal ortamın yani okulun gerektirdiği davranışları sergilemekte güçlük çekiyor. Sosyal bağlamı ve nasıl davranılmasının uygun olduğunu göremeyen çocuklar; sınır koyma, kendini durdurma, diğerini düşünme, duygularını düzenleme gibi becerilerini geliştirmeye ihtiyaç duyuyor.

ÖĞRETMENİN YAKLAŞIMI ÇOK DOĞRU

Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretim üyesi Prof. Dr. Arif Özer: Ankara’da yaşanan son olayda öğretmenin sınıf yönetme becerilerini bilmiyoruz ama yaşından deneyimli bir öğretmen olduğunu anlıyoruz. Öğretmenin affedici yaklaşımını çok şık buldum ve saygı duydum. O çocuğun öğretmenine saygısızlık yapma ve öğretmenini küçük düşürme motivasyonuyla yaptığını düşünmüyorum. Bu çocuk çekip yüklediğinde ilgi çekecek bir video olarak değerlendiriyor ve bu konuda öğrenciler beğeni almak için yarışıyorlar. Önünü arkasını sonuçlarını değerlendiremiyorlar. Bu yaşlardaki çocuklar büyüdüklerini göstermeye ihtiyaç duyan ve buna çalışan çocuklar. Ancak benzeri paylaşımlar Türkiye’deki toplam liselerin genel profili değil. Lise sayısına ve videoların sayısına baktığımızda bunlar çok yüksek oranlar değil. Eğer günlük akışın içinde olan şeyler olsaydı daha endişe veren yorumlar yapabilirdik.

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SOSYAL MEDYAYI DOĞRU ÖĞRETMELİYİZ

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Budak: İnsanlar böyle olaylarda sosyal medyayı eleştiriyor ancak bu artık dünyanın bir gerçeği ve ondan uzak duramazsınız. Sosyal medyanın akıllı, pedagojik, kimseye hakaret etmeden, insanlara saygı duyarak kullanımını öğretmek de büyük ölçüde öğretmenlere düşüyor. Pedagoji ilkelerine göre çocuk hiçbir zaman suçlanamaz. Eğer bir suçlu aranıyorsa bu sistemdir, okuldur, öğretmendir, anne ve babadır. Okullardaki disiplin sorunlarının ortaya çıkmasının asıl sebebi okulda çocukların öğrenme eyleminden keyif alma oranının düşmesi ve çocukların erken yaşta akademik başarı baskısı altında kalmaları. Bu konu ciddi şekilde ele alınmalı.