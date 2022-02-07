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Okullarda zil çaldı

#Pandemi#OKUL#Ders Zili
Okullarda zil çaldı

Pandeminin ardından yüz yüze 6 Eylül’de eğitime başlayan 18 milyondan fazla öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için ikinci dönemin ilk ders zili dün yeniden çaldı.

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17 Haziran’a kadar sürecek ikinci dönemin ara tatili 11-15 Nisan tarihlerinde olacak. Sınava hazırlanan LGS öğrencileri 5 Haziran’da, YKS öğrencileri ise 18-19 Haziran’da ter dökecek.

ÖZER: YÜZ YÜZE EĞİTİME DEVAM

Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer, ikinci dönemde de yüz yüze eğitimin süreceğini açıkladı: “5 ay çok başarılı şekilde yüz yüze eğitim kesintiye uğramadan devam etti. Kurallara uymak ve maskeyle ders dinlemek hem öğrenciler hem öğretmenler için zordu. Aynı kararlılıkla ve aynı önlemlerle ikinci yarıya da devam edeceğiz. Bir de öğretmenlerimizin aşılanma oranı çok yüksek. En az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 94. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 90. Hastalığı geçirmiş öğretmen oranımız yüzde 5’in üzerinde. Yani bağışıklık kazanmış öğretmen oranı yüzde 95’in üzerinde.” 

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#Pandemi#OKUL#Ders Zili

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