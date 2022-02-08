Okullarda yeniden yüz yüze

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ikinci dönem ders başı yaptığı dün İstanbul Tuzla’daki GİSBİR Ortaokulu’nun açılışına katıldı. Bakan Özer, “Bugün iki heyecanı bir arada yaşıyoruz. Birincisi böyle güzel bir ortaokulun pandemi nedeniyle gecikmeli olarak açılışının yapılmasının heyecanı. Bir de ikinci dönemin yüz yüze eğitimle aynı kararlılıkla başlamasının heyecanı” dedi. Bakan Özer şöyle devam etti: “COVID-19 salgın sürecinde en fazla etkilenen kuşkusuz eğitim oldu. Çünkü okullar sadece eğitim ve öğrenmenin yapıldığı mekanlar değildir. Psiko-sosyal gelişim için de çok önemlidir. Uzaktan eğitimde telafi edilecek sadece öğrenme kayıpları değildi. 6 Eylül’den itibaren kararlılıkla ilk açılması gereken, son kapatılması gereken yerler okullar dedik ve bunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu hep vurguladık. Aynı kararlılıkla devam ediyoruz.

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İSTANBUL’U GÜÇLENDİRİYORUZ

İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı’nın odağında. İstanbulumuzu güçlendirmeye, daha kaliteli eğitime erişimi arttırmaya çalışıyoruz. Bu yıl İstanbul’a ayırmış olduğumuz pay 5 milyar TL. En büyük bütçeyi İstanbul’a ayırdık inşallah arsalarla ilgili bazı problemler çözüldüğü zaman bu 5 milyar lirayı daha yukarı çıkaracağız. 15 bin öğretmenin 7 bin 500’ünü İstanbul’a verdik.”

OKUL TATİLDEN DAHA GÜZEL

Yüz yüze eğitime başlayan 18 milyondan fazla öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için ikinci dönemin ilk ders zili yeniden çaldı. Türkiye’nin dört bir yanında öğrenciler, 2 haftalık yarıyıl tatilinin sona ermesiyle yeniden sıralardaki yerlerini aldı. Öğrenciler okulu özlediklerini söyledi. Okula dönüşü İstanbul Zeynep Bedia Kılıçoğlu İlkokulu ve Kültür Koleji’nde izledik. Öğrenciler, ders saatlerinden yarım saat önce okula gelmeye başladı. İstiklal Marşı töreni başlamadan önce çantaların sınıfa bırakan öğrenciler, özledikleri arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Ateş ölçümleri yapılan öğrenciler, öğretmenlerinin “Yeni döneme hazır mıyız?” sorusuna hep bir ağızdan “Hazırız” cevabı verip, töreninin ardından sınıflarına koştu.

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EVDE ÇOK SIKILDIK

Öğrenciler kar yağışının denk geldiği tatilde evde sıkıldıklarını söyledi:

* Alp Dilber (3’üncü sınıf öğrencisi): Tatil keyifliydi ama yine de okulu özledim.

* Batu Osman Dilber (4’üncü sınıf öğrencisi): Tatil güzel ama kötü tarafı arkadaşlarımı göremiyor olmamdı.

* Ayşe Sultan Kara (3’üncü sınıf öğrencisi): Hem jimnastik hem koşu yapıyorum. Bu yüzden en çok beden dersini özledim.

* Miran Kuran (2’nci sınıf öğrencisi): Karda oynadım.Sonlara doğru evde sıkılmaya başlamıştım ve arkadaşlarımı özledim.

* İkra Kırabalı (1’inci sınıf öğrencisi): Sonlara doğru okulu ve öğretmenlerimi özledim. Bence okul daha eğlenceli.

* Elif Özmen (1’inci sınıf öğrencisi): Okulu özledim. Bugün kavuştum okuluma ve arkadaşlarıma.

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* Egemen Uğan (4’üncü sınıf öğrencisi): Okulu ve arkadaşlarımı çok özledim.