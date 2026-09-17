Okullarda yeni dönem... Oynaya oynaya öğrenecekler

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Belge kapsamında 6 hedef, 29 politika maddesi ve 90 eylem adımı belirlendi. Okulöncesinden ortaöğretime kadar tüm eğitim kademeleri ile okul dışındaki öğrenme ortamlarını kapsayan belge, “hayat boyu oyun” anlayışı doğrultusunda yetişkinleri ve ileri yaş gruplarını da kapsıyor. Çocuklar, aileler, öğretmenler, okul yöneticileri, yerel yönetimler, üniversiteler ve ilgili sivil toplum kuruluşları ise sürecin temel paydaşları arasında yer alıyor. Öğretim programlarında doğal oyun, rehberli oyun, eğitsel oyun ve oyunlaştırılmış öğrenme ayrı ayrı tanımlanarak her biri için süre ayrılacak. “Oyunsever öğretmen” anlayışı doğrultusunda oyun pedagojisine ilişkin mesleki gelişim programları hazırlanarak formatör öğretmenler yetiştirilecek. Öğretmen yetiştirme lisans programlarında oyun pedagojisi, oyunlaştırılmış öğrenme ve oyunlaştırma içeriklerinin güçlendirilmesi için yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği yapılacak. Öte yandan çocukların oyun hakkının güvence altına alınması kapsamında oyun için ayrılan zaman ve mekân, korunması gereken bir kamusal kaynak olarak ele alınacak. Teneffüs ve doğal oyun için ayrılan süre kısaltılmayacak.

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İP ATLAMADAN KONUŞAN DUVARA

Oyun alanlarının tek bir oyun türüyle sınırlandırılmaması, farklı oyunlara imkân sunması, mümkün olduğu ölçüde doğal ögeler içermesi ve farklı yaş gruplarının oyun ihtiyaçlarına cevap vermesi sağlanacak. Geleneksel oyun zemin çizgilerinin yanı sıra “konuşan duvarlar” ve etkileşimli fiziki ortamlar gibi düzenlemeler yaygınlaştırılacak. Özel gereksinimli ve eğitime erişimi sınırlı çocukların akranlarıyla birlikte oynayabilecekleri oyun alanlarına ilişkin standartlar da belirlenecek. Geleneksel çocuk oyunlarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla “Ulusal Oyun Envanteri” oluşturulacak. Ayrıca “Türk Dünyası Çocuk Oyunları Şenliği” düzenli hale getirilecek ve dünya çocuk oyunları şenlikleri düzenlenecek. Eğitsel dijital oyunlar geliştirilecek.