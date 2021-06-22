Okullarda yaz tatili esintisi

Liselerde 21 Haziran-2 Temmuz arasında yapılacak sorumluluk sınavları için gelen de var sosyalleşmek için gelen de… Sınıfların çoğu boş olsada özellikle 9,10 ve 11’lerden birer ikişer öğrenci bu yıl okuldan uzak kalmanın acısını çıkarmak istiyor Kimi bahçede oturup arkadaşlarıyla sohbetediyor kimi de okulda birkaç saat vakit geçirip tekrar evinin yolunu tutuyor. Öğretmenler odası da güzel havadan istifade okulun bahçesine taşınmış. Hem öğretmenler hem de öğrenciler halinden memnun. Okul yetkilileri toplamda 15-20 öğrencinin geldiğini, amaçlarının dersten ziyade yıl boyu sıkılan öğrencilerle keyifli zaman geçirmek olduğunu söylüyor.

SOSYALLEŞMEK İÇİN GELDİM

Ayşe Melek (10. Sınıf öğrencisi): Arkadaşlarımla görüşmek için geldim. Çok bunaldım evde. Bu yıl hiç okula gelememiştik. Bizim kademeye izin verilmedi bu sene. O yüzden ilk defa geliyorum okula. Pandemi sebebiyle evden de çıkamıyorduk. Fırsattan istifade okula gelmiş oldum. Uzaktan eğitimde çok verim alamadık. Kendi hocalarımdan ders alıyor olmama rağmen sınıf ortamı ve hocayla bire bir temas olmadığından anlayamıyorum. Zaten ders işlemedik pek. Daha çok sosyalleşmek için buradayız. Okula gelebiliyor olmaktan çok memnunum.

Kerem Sabri Gün (11. sınıf Öğrencisi): Ben sınıfta tekim. Bizim sınıfta benden başka kimse gelmedi. O yüzden ders işlemedik. Hocalar test verdi sadece. Sosyalleşmek açısından çok iyi oldu, voleybol falan oynadık. Uzun bir aradan sonra haftada iki gün de olsa gelebiliyor olmak güzel.

İLKÖĞRETİMDE DERSLERE DEVAM

İlkokullarda ise okul mevcudu daha fazlaydı. Sınıfların çoğunda beşin üzerinde öğrenci vardı. Bu yüzden öğretmenler müfredata göre kalan konuları işledi. Bazı sınıflarda ise öğretmenler çocuklarla oyunlar oynadı. Evde çok sıkıldıklarını söyleyen öğrenciler okula gelmekten duydukları mutluluğu şöyle dile getirdi:

İSİM-ŞEHİR OYNADIK

Cansu Yılmaz (8. sınıf öğrencisi): Geçen hafta dijital karnelerimizi aldık. Ortalamam 100 ama yine de okula gelmek istedim. Evde canım sıkılıyor çünkü. Sadece bugünlük geldim. Yarın gelmeyeceğim çünkü sadece iki kişiyiz. Ders de işlemedik. Öğretmen girdi ama ‘İsim-Şehir’ oynadık.

Türkan Kablan (6. sınıf öğrencisi): Evde yapacak bir şey yok. O yüzden okula geldim. Bu sene çok gelememiştik zaten. Sınıfta 6 kişiyiz sadece ama yine de ders işliyoruz. Son konular kalmıştı şu an onları anlatıyor öğretmenimiz.

ÇOK ÖZLEMİŞTİK

Melisa Tayfur (6. sınıf öğrencisi): Uzaktan eğitim çok faydalı olmadı benim açımdan. İnternet çok takılıyor ve hiçbir şey anlamıyoruz. O yüzden okul her zaman daha güzel. Okulu da çok özledik bu sene. O yüzden okula gelmek istedim.

Sümeyye Uslu (6. sınıf öğrencisi): Online eğitimden pek bir şey anlamamıştım. Burada geri kaldığım konuları daha iyi öğreniyorum. Anlamadığım yerleri öğretmenimize sorabiliyoruz. Evde durmak da istemiyorum. O yüzden 2 Temmuz’a kadar gelmeye devam edeceğim.

5 TEMMUZ’DA TELAFİ EĞİTİMİ BAŞLIYOR

Okullarda eğitim faaliyetleri 2 Temmuz’a kadar Pazartesi ve Salı günleri olacak şekilde devam edecek. Bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerin yapılacağı “Telafide Ben de Varım” programı 5 Temmuz’da başlayacak.



TENEFFÜS GİBİ DERS

Karne sonrası ilk günde öğrencilerle Ankara İzzet Latif Aras ilk ve ortaokulunda bir araya gelerek resim yapıp oyun oynayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okullardaki ders programıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Öğretmenlerin teneffüs gibi ders hazırladığını söyleyen Bakan Selçuk’un paylaşımı şöyle:

“Tam da çocukların istediği gibi bir hafta başladı. Hani, hep hayalleridir ya “Teneffüsler 40 dakika olsun, dersler 10 dakika...” Bu, biraz bunun gibi... Teneffüs gibi ders hazırladı öğretmenlerimiz. Yeni haftaya işte böyle başladık okullarımızda.”



ÇOK YÖNLÜ ÖĞRENME İMKANI

“İçinde bulunduğumuz haftada öğrencilerimiz özellikle okulu çok farklı yönleriyle bir daha keşfedecekler” diyen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da eğitim-öğretim faaliyetlerinin okullarda yüz yüze devam edeceğini söyledi. Yazıcı “Okul öğrencilerimiz için çok yönlü bir öğrenme imkanı sunuyor. Bu hafta başlayan etkinliklerde bunları kapsayacak. İçinde bulunduğumuz ortamda görüyorsunuz çocuklarımız gerçekten birlikte öğrenmenin, eğlenmenin keyfini çıkartıyorlar. Umarım iki haftamız bu şekilde geçecek” dedi.