Okullarda ve EBA’da Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyetin 97'nci yıldönümüne koronavirüs gölgesinde girilirken kutlamalar da salgın şartlarına uygun yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda yapılacak etkinliklere, katılımcı sayısının sınırlı tutulması şartıyla izin verdi. İşte MEB tarafından paylaşılan o talimat:

"Bakanlığımızın yüz yüze eğitime kademeli geçiş planı doğrultusunda 21 Eylül 2020 tarihinde bazı sınıf düzeylerinde başlayan yüz yüze eğitim faaliyetleri, farklı tür ve kademelerdeki eğitim kurumlarımızda da Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda aşamalı olarak devam ediyor. Öğrencilerimizin uzun bir aradan sonra özlemle ve heyecanla geldiği okullarımızda, özellikle milli değerlerimizi, geleneklerimizi temsil eden önemli gün ve haftalar ile ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Öğrencilerimize bayram sevincini yaşatan, bağımsızlık bilincimizi diri tutan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, sevinç ve gurur kaynağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da coşkuyla kutladığımız bu önemli günlerin başında geliyor. Bu çerçevede; Cumhuriyetimizin ilanının 97'nci yıl dönümünün kutlanacağı Cumhuriyet Bayramı törenlerinin, hijyen şartları en üst seviyeye taşınmış ve salgına karşı tedbirlerini almış olan okullarımızda sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi için bazı ilave önlemlerin alınması zaruret olarak görülüyor.

Bu kapsamda;

1- Okullarımızda tertip edilecek her türlü tören/etkinlik/faaliyette; temizlik, maske ve mesafe kuralına riayet edilmesi,

2- Tören/etkinlik/faaliyetlere katılacak katılımcı sayılarının sınırlandırılması,

3- Okullarımızca, günün anlam ve önemine uygun çevrim içi faaliyetler düzenlenmesi gerekiyor.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünü kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören ve kutlama programlarının yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda, büyük bir coşkuyla kutlanmasına yönelik gerekli tedbirlerin İl/İlçe Milli Eğitim ve Okul Müdürlüklerince alınarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim."

Cumhuriyet Bayramı Coşkusu ayrıca 09.00’da başlayacak programlarla TRT EBA Ortaokul ve TRT EBA Lise Kanallarında yaşanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuşmasıyla başlayacak programın detayları şöyle:

- Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un Kutlama Mesajı

- 29 Ekim 'Geçmişten Geleceğe' Programı

Program İçeriği:

- Dr. Taner ZORBAY ve Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Kulübü Öğrencileri Söyleşisi

- Atatürk 10.yıl Konuşmasından Kareler

- Cumhuriyet’in İlk Yıllarından Az Bilinen Görüntüler

- Piyanist Gulriz TUNCA resitali

- Jazzberry Tunes (Acapella Korosu)

- Zeybek Gösterisi

- Sanat, Spor, Bılim-Teknolojı alanında ödül almış gençler ve gençlere örnek oluşturacak konuklar

BAKAN SELÇUK'TAN ÇOCUKLARA ÇAĞRI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, çocuklara "Hazır mı bayraklarımız çocuklarım? Madem her ev bir okul oldu, her oda bir sınıf... Öyleyse her pencerede bir bayrak dalgalansın, bayram başlasın..." çağrısında bulundu.