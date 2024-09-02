Okullarda uyum eğitimi başladı

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) önceki yıl başlatılan uyum eğitimleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokula başlayan öğrenciler için uygulanacak. Uyum haftası programında okullarda, öğrenci ve velilerin rehberlik çalışmaları ile eğitim ortamının desteklenmesi için öğretmen ve arkadaşlarıyla zaman geçirmesi sağlanacak ve tanışma etkinlikleri düzenlenecek.

İlkokula başlayan öğrencilerin ailelerine yönelik bugün 'İlkokul 1. Sınıfa Uyum Haftası' sunumu yapılacak ve çocuklarıyla birlikte okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Uyum eğitiminin ikinci gününde ise okullarda uyum haftası etkinlikleri yapılacak.

Ortaokul öğrencilerinin ailelerine yönelik ise 9 Eylül'de 'Ortaokul 5. Sınıfa Uyum Rehberi' sunumu yapılacak. Sunum öncesinde ailelerle tanışma etkinlikleri gerçekleştirilecek ve ailelere okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak.

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İkinci gün ise öğrencilere yönelik rehberlik uygulamaları yapılacak. Etkinliklerin yapılacağı saatler okul müdürlüklerince planlanacak.

LİSEYE YENİ BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN ‘LİSEYE HOŞ GELDİN’ KİTAPLARI

Bakanlık, ilk defa liseye başlayacak öğrenciler için de müfredattaki değişikliklerin yer aldığı 'Liseye hoş geldin' kitapları hazırladı.

Kitaplar, öğrencilere lisede karşılaşacakları dersleri tanıtmak, programların işleyişini açıklamak, derslere nasıl çalışmaları gerektiğini ve başarıya ulaşmak için gerekenleri aktarmanın yanı sıra lise dönemi boyunca kullanabilecekleri eğitim platformları ve kaynakları tanıtmak ve örnek uygulamalar sunmak hedefiyle düzenlendi.

'Liseye hoş geldin' kitapları, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerindeki yenilikler ile lise müfredatına ilişkin konuları içeriyor.

Kitapların her biri, 'liseye hoş geldiniz', 'bu kitapta neler var', 'derslerin tanıtımı', 'neler öğreneceğiz', 'nasıl çalışmalıyım', 'başarı için ipuçları', 'çevrim içi öğrenme platformları' ve 'örnek etkinlikler' olmak üzere 8 bölümden oluşuyor.

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ÖĞRETMENLERİN YENİ MÜFREDAT EĞİTİMİ BAŞLADI

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül'den itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak.

Bu kapsamda MEB, yeni programların hazırlanması aşamasında görev alan akademisyenler ve alan uzmanlarınca öğretmenlere yönelik "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici eğitimi kursları" başlatmıştı. 9 bini aşkın öğretmen bu kapsamda 40 saat süren 61 farklı kurs programına katıldı.

Eğitici eğitimi alan bu öğretmenler de bugünden itibaren görev yaptıkları illerde alanlarında yapılan müfredat değişikliklerine yönelik öğretmenlere eğitim verecek.