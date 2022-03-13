Okullarda teftiş sistemi değişiyor

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Daha önce teftiş sistemi sadece inceleme ve soruşturmaya odaklanırken yeni sistemde rehberlik ve denetleme, izleme ve değerlendirme fonksiyonları da dahil edildi. Bu fonksiyonları yerine getirmek için her ilde ‘Eğitim Müfettişleri Başkanlığı’ kuruluyor. Buna göre eğitim müfettişleri başkanları, teftiş kurulu başkanının başkanlığında her yıl en az bir kez toplanacak. Toplantıların amaçlarından biri de iller arasındaki uygulama farklılıklarının önlenmesi olacak.

3 YILDA BİR DENETİM



Uygulamaya alınan yeni Kalite Güvence Sistemi’yle okullar öz değerlendirme raporlarını kendileri hazırlayacak. Okullar, raporda eğitim göstergelerindeki hedeflerini açık bir şekilde ortaya koyacak ve hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmaları yapacak. Öz değerlendirme raporlarına göre her bir okul en geç 3 yılda bir denetlenecek ve rehberlik desteği sağlanacak. Okullarda öğretim programlarının uygulanma durumu ve öğrenci kazanımları da denetim kapsamında olacak. Öğretim programlarının uygulanması ile öğrencilerin kazanımlara ulaşma durumları sürekli izlenecek. Öz değerlendirme raporlarının ön değerlendirmesi yapılarak aciliyetine göre bazı okulların her yıl da denetimi yapılabilecek. Özellikle özel yurtlar 6 ayda bir mutlaka denetlenecek. Eğitim müfettişleri başkanlığı, illere yönelik izleme ve değerlendirme çalışması yapacak.

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750 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili şunları söyledi: “Artık her okul eğitim kalitesini arttırmaya odaklanacak. Eğitim tarihimizde kalite adına çok önemli bir adım bu. Sistemin oluşturulması için gerekli mevzuat altyapısını da tamamladık. Tüm illerimizde eğitim müfettişleri başkanlıkları kuruyoruz. İllerimizde eğitim müfettiş ihtiyacını karşılamak için 750 eğitim müfettiş yardımcısı alım sürecini başlattık.”