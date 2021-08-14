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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 14.08.2021 - 17:21 | Son Güncelleme:

Okullarda sel hasarları giderilecek

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Okullarda sel hasarları giderilecek

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, selden etkilenen bölgelerde okullardaki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Eğitim öğretimin başlayacağı zamana kadar afet bölgesindeki eksiklikleri gidereceğiz." dedi. Özer, bölgedeki öğretmenlerin başta barınma olmak üzere her türlü ihtiyacının karşılanması için harekete geçtiklerini ifade etti.

Millî Eğitim Bakanlığı, afet bölgesi ilan edilen illerdeki eğitim kurumları, öğretmenler ve öğrencilerin durumunu takip ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesi ilan ettiği Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki gelişmeleri anbean izliyoruz. Sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavileri hastanelerde devam edenlere acil şifalar diliyoruz. Selin sebep olduğu zarar ve mağduriyetlerin giderilmesi için devletimiz her daim milletinin yanındadır. Okullarda hasar tespit çalışmaları yapılarak eğitim öğretimin başlayacağı zamana kadar eksikliklerin giderilecek. Bölgedeki öğretmenlerimizin başta barınma olmak üzere diğer tüm ihtiyaçlarının karşılanması için de il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerimiz vasıtasıyla harekete geçtik" dedi.

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