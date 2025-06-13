Okullarda oyun zamanı

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda eğitim-öğretim yılının son haftasını daha etkin, katılımcı ve keyifli hâle getirmek amacıyla hayata geçirdiği “Dönem Sonu Faaliyet Haftası” uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Geçen sene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in talimatıyla başlatılan uygulama, bu yıl 16-19 Haziran 2025 tarihleri arasında ülke genelindeki tüm okullarda gerçekleştirilecek. Bu senenin teması ise, 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla “Aile ve Oyun” olarak belirlendi.

AİLELER DE KATILACAK

Hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler, öğrencilerin sadece sosyal ve kültürel yönlerini değil, aynı zamanda aileleriyle kurdukları bağları da güçlendirmeyi hedefliyor. Okul imkânları doğrultusunda planlanacak etkinliklere öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte aileleriyle de katılabilecek. Etkinlik planlamaları, okul müdürü başkanlığında bir müdür yardımcısı, ilgili öğretmenler ve öğrenci kulüp temsilcilerinden oluşan bir kurul tarafından yürütülecek. Hafta boyunca “Dilimizin Zenginlikleri”, “Okulun Kalbi Kütüphaneler”, “Oku-Yorum Yazı-Yorum” ve “Harezmi Eğitim Modeli” gibi Bakanlık projeleriyle uyumlu etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler, öğrencilerin yeni müfredatta da yer alan beceri temelli kazanımları eğlenerek deneyimleyebilecekleri şekilde kurgulanacak. Dönem Sonu Faaliyet Haftası, yalnızca öğrenciler için değil, aynı zamanda öğretmenler ve aileler için de paylaşım ve işbirliği imkânı sunacak.