Okullarda İstiklal Marşı okundu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye genelinde tüm okullarda İstiklal Marşı ve Bayrak töreni yapılacağını duyurmuştu. Maltepe’de bulunan Altayçeşme İlkokulu’nda saatler 10.00’u gösterdiğinde okul bahçesinde İstiklal Marşı okundu. Törene Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu ve öğretmenler katıldı. Törenin ardından konuşan Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, "Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanımız ve bakanlığımızın talimatı gereği Türkiye’de saat 10.00 itibariyle İstiklal Marşımızı söyleyip bayrağımızı göndere çektik. Etraftaki binalarda yaşayan insanlarımızdan da katılanlar oldu pek çok yerde. Temennimiz en kısa zamanda sevgili çocuklarımızla birlikte bu mekanlarda yine eskiden olduğu gibi İstiklal Marşı’mızı hep birlikte söyleyip bayrağımızı göndere çekerek derse başlayabilmek"

EN KALABALIK İLKOKULDA DA OKUNDU

Avcılar’da da geçen eğitim yılında yaklaşık 5 bin öğrencisi ile Türkiye’nin en kalabalık ilkokulu konumundaki Yeşilkent Leyla Bayram İlkokulu’nda da saat 10.00’da İstiklal Marşı okunarak göndere Türk Bayrağı çekildi.





'ON BİNLERCE OKULUMUZDA İSTİKLAL MARŞI OKUNDU'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık tarafından hayata geçirilen etkinlik kapsamında düzenlenen bayrak törenine törene katıldı. Bakanlık binasında düzenlenen törende Bakan Selçuk, mesai arkadaşlarıyla birlikte Ankara Güzel Sanatlar Lisesi Orkestrası eşliğinde İstiklal Marşı’nı okudu. Bakan Selçuk, törenin ardından yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Bayrak töreni hepimizin hayatında okullarda çok çok özel hatıraları olan törenler. Ancak salgın şartları nedeniyle yüz yüze İstiklal Marşı’mızı okuyabilmek konusunda bazı kısıtlamalar yaşıyoruz. Sadece TRT EBA ekranlarında, televizyonlarda, canlı derslerde çocuklarımızla her pazartesi İstiklal Marşı’mızı okuyoruz. Ancak yüz yüze okuma konusunda bir kısıtımız var. İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100’üncü yılında bu konuda daha yüksek bir farkındalıkla İstiklal Marşı’mızı yüz yüze beraber okuyalım istedik ve Türkiye’nin her bir yönünde on binlerce okulumuzda bugün İstiklal Marşımız okundu. Ben inanıyorum ki balkonlardan, sokaklardan, esnaflarımız, çalışanlarımız, insanlarımız bu marşa eşlik ettiler. Bugün yaptığımız bu faaliyetle, İstiklal Marşı’mızın okunuşu ile ilgili çocuklarımız da öğretmenlerimiz de başka bir farkındalığı da gündeme getirmiş olduk. Ben tüm öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin İstiklal Marşı’nı okurken duydukları heyecanı paylaşıyorum ve hepsini güzel bir hafta diliyorum."