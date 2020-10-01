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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 01.10.2020 - 13:44 | Son Güncelleme:

Okullarda HES kodu dönemi

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Okullarda HES kodu dönemi
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada okul  ve servislerdeki personelin HES kodunun alındığını açıkladı.

Bakan Selçuk, “Her bir çocuğumuzun, velimizin, öğretmenimizin, personel ve servis görevlimizin HES kodu alındı ve olası risk durumu sürekli kontrol ediliyor. Okullarımızı anlık olarak bilgilendirip tedbirlerimizi hızla uygulamak için sistemimiz devrede” dedi.

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