Okullarda HES kodu dönemi

Bakan Selçuk, “Her bir çocuğumuzun, velimizin, öğretmenimizin, personel ve servis görevlimizin HES kodu alındı ve olası risk durumu sürekli kontrol ediliyor. Okullarımızı anlık olarak bilgilendirip tedbirlerimizi hızla uygulamak için sistemimiz devrede” dedi.