Hürriyet Eğitim
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Okullarda HES kodu dönemi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada okul ve servislerdeki personelin HES kodunun alındığını açıkladı.
Bakan Selçuk, “Her bir çocuğumuzun, velimizin, öğretmenimizin, personel ve servis görevlimizin HES kodu alındı ve olası risk durumu sürekli kontrol ediliyor. Okullarımızı anlık olarak bilgilendirip tedbirlerimizi hızla uygulamak için sistemimiz devrede” dedi.
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