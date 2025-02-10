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Okullarda güvenlik kültürü nasıl oluşturulur?

Güncelleme Tarihi:

#Konuk Yazar#Okullarda Güvenlik#Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya
Okullarda güvenlik kültürü nasıl oluşturulur
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 14:29

Hem dünya genelinde hem de ülkemizde sık sık afetler yaşanıyor. Bu afet ve acil durumların etkileri ise aslında öncesinde atılacak adımlarla azaltılabiliyor.

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Öyle ki deprem ve tsunamilere maruz kalan Japonya, okullarda ve iş yerlerinde düzenli olarak afet tatbikatları yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde ise kasırga dönemi boyunca halk hava durumu raporlarıyla bilgilendiriliyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Acil Yardım Afet Yönetim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya, ülkemizde de afetler konusunda her yaş grubunun dikkatini çekebilecek eğitim modülleriyle planlamalar yapılabileceğine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Kaya, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında okullarda güvenlik ve afet kültürünün nasıl oluşturulacağını ve bunun önemini anlatıyor.

Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya’nın yazısını okumak için tıklayın.

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#Konuk Yazar#Okullarda Güvenlik#Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya

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