Okullarda eğitime 1 gün daha kar engeli

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından, “Sevgili İstanbullular, kar ve buzlanma nedeniyle, bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü, bir gün süreyle ara verilmiştir. Buzlanmaya karşı tedbiri elden bırakmayalım” açıklamasını yaptı.

İstanbul Valiliği’nin internet sitesinden yapılan açıklama ise şöyle:

Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğünden aldığımız son verilere göre; İl genelinde iç ve yüksek kesimlerde bu gece ve yarın (18.02.2021) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Havanın bu gece parçalı bulutlu, yarın sabah saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimlerde aralıklı karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Kıymetli İstanbulluların ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için Valiliğimizce; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine; 18 Şubat 2021 Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacak. İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor. Sizlerden, 'buzlanma ve don olayı' nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz.