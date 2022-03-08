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Okullarda COVID-19 güncellemesi

#MEB#Koronavirüs#Okul
Okullarda COVID-19 güncellemesi

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun aldığı yeni kararlara göre okullarda COVID-19 şartlarını güncelledi.

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Öğretmen, öğrenci, görevli, ziyaretçi ve velilerin okul bahçelerinde veya açık alanda maske takma zorunluluğu yok. Ancak okullardaki kapalı alanlara ve dersliklere giriş maskeyle olacak.

Gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar kapalı alanda maske zorunluluğundan muaf tutulacak.

Yeni dönemde de daha önce olduğu gibi sınıfların pencereleri öğrenciler için risk yaratmayacak şekilde açık bırakılacak ve sosyal mesafeye dikkat edilecek. Ders süreleri de sınıf boyutları ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak.

VAKA ÇIKARSA

Öğretmen ya da öğrencilerden birinin PCR testinin pozitif çıkması durumunda bu kişi okula devam etmeyecek fakat bulunduğu sınıf kapatılmayacak. Bir öğrenci pozitif çıkarsa o sınıfın teneffüs saatleri diğerlerinden farklı olacak. Bu sınıftakiler kapalı alanlarda maske kuralına uyacak.

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#MEB#Koronavirüs#Okul

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